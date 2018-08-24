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Bir Atama Skandalı Daha!..
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Bir Atama Skandalı Daha!..

Sivas'ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi için açılan kadro sınavını öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazanmasından sonra İzmir'de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi’nde de benzer bir durum yaşandı.

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Bir Atama Skandalı Daha!..

Sivas'ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi için açılan kadro sınavını öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazanmasından sonra İzmir'de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi’nde de benzer bir durum yaşandı.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:06
Bir Atama Skandalı Daha!..

Sivas'ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi için açılan kadro sınavını öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazanmasından sonra İzmir'de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi’nde de benzer bir durum yaşandı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri bölümündeki iki öğretim görevlisi kadrosuna, rektör yardımcılarının kızları atandı.

BirGün’den Uğur Şahin’in aktardığı bilgilere göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi için açılan kadro sınavını öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazanmasından sonra İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde de benzer bir ‘durum’ yaşandı. Aktarılan bilgilere göre, Katip Çelebi Üniversitesi'nin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri bölümünde iki öğretim görevlisi kadrosu bulunurken, bunlara rektör yardımcılarının kızları atandı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı İrfan Karadede’nin kızı Beyza Karadede, Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nun Dişçilik Hizmetleri Bölümü’ne başkan olarak atandı. Yine aynı üniversitenin Dişçilik Hizmetleri Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Gökçenur Gökçe de, bir diğer rektör yardımcısı olan Turan Gökçe’nin kızı.

Gökçenur Gökçe’nin üniversitenin sitesinde yer alan akademik özgeçmişinde, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduğu görülüyor. Ancak sitede Gökçenur Gökçe’nin herhangi bir akademik çalışmasının yer almaması dikkatlerden kaçmıyor. Dr. öğretim görevlisi olan Beyza Karadede’nin ise Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olduğu, aynı üniversitesinin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamladığı görülüyor. Fakat üniversitenin sitesinde, Beyza Karadede’nin de akademik çalışmaları mevcut değil.

Kaynaklar; Birgün - Oda TV

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Açılan Kadro Sınavını Üyelerin Eşleri ve Çocukları Kazandı
Açılan Kadro Sınavını Üyelerin Eşleri ve Çocukları Kazandı
Son Güncelleme: 24.08.2018 16:58
Anahtar Kelimeler:
atama skandalı daha
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Mehmet 3 saat önce

Kıyamet bu torpilleri yapan kafirlerin başına kopacak

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Burak 3 saat önce

Abi yemin ederim hakkımızı yiyorlar hükümet bunları çok iyi biliyor yine bir şey yapmıyor

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Umut 2 saat önce

Üniversiteleri arka bahçeleri haline getirenler utansın. binlerce insanın hakkına giriyorlar. Boğazlarından o ekmek nasıl geçecek yazık. Bakanlar bu işe bir çözüm bulmalı, hala yaşananlardan ders çıkarılmadı mı? Adalet istiyoruz, hak hukuk istiyoruz. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik bekliyoruz. Adamlar babasının çiftliği gibi üniversiteye alım yapıyor. Şimdi ve geçmişteki bütün alımlar incelensin bence durum daha vahim. Yazık. Ülkeme yakışır şeyler değil bunlar.

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Muhammet Güler 1 saat önce

PEKI BUNCA INSAN YILLARCA NIYE OKUYOR. HADI OKUDU. BU TORPILLER OLDUMU NASIL IS SAHIBI OLACAKLAR. BANA KALSA TORPILLE ATANAN BU SAHISLARIDA ONLARA TORPIL YAPANLARIDA GOREVDEN ATARDIM.

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Kesyu 2 saat önce

Boşuna demiyoruz Türkiye de dayin olacak yoksa atama bekleme

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