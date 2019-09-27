Binlerce Turizm Emekçisi İşsiz Kalacak!

CHP’li Zeybek dünyada turizm çeşitleri ve turizme artan talep nedeniyleturizm gelirlerinin arttığını,Türkiye’nin ise coğrafi konumu, tarihi ve doğası başta olmak üzere turizmde söz sahibi ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Turizm yatırımları ve turizmin sağladığı katma değerin yeni istihdam alanları sağladığını belirten CHP’li Zeybek,“Ancak turizm iş kolunda çalışan işçilerin hakları konusunda artan turizme rağmen istenen kolaylık sağlanamamaktadır. Turizm emekçilerinin sorunları, her gün rekor üstüne rekor kıran turizm haberlerine rağmen çözüm beklemektedir.” dedi.



BİNLERCE TURİZM EMEKÇİSİ İŞSİZ KALACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 27 Eylül Dünya Turizm Gününde “2023 Turizm Stratejisi” ile açıkladığı 2023 yılında 75 milyon turist ve 65 milyar dolar hedefi için yıllardır sektöre emek veren turizm işçilerinin de ücret ve istihdam politikalarında iyileştirme yapılması gerçeğini göz ardı ettiğini vurgulayan CHP’li Zeybek “Dev-Turizm İş Sendikası’nın turizm iş kolunda çalışan emekçilerin sorunlarına ilişkin aktardığı bilgiler ışığında sadece Antalya’da turizm sektöründe çalışan 700 bine yakın işçinin çoğunluğu sezon bitimi ile işsiz kalacaktır, bu rakama esnafların yanında çalışanların dahil olmadığını da eklediğimizde, turizm sektörü için kapsamlı bir istihdam politikasının belirlenmesi de elzemdir.”

Askı süreci ile zaten ekonomik sıkıntı yaşayan turizm emekçilerinin sezonun bitmesine az bir süre kala çözüm bekleyen sorunları olduğunubelirten CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, soru önergesinde şu sorulara yer verdi;

“İş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri denetimlerinin sonuçlarında turizmde ‘’kayıt dışı ve çalışma müsaadeli, yabancı işçi’’ çalıştırmanın boyutları nedir?

Sigortasız (kayıtdışı) işçi çalıştırma, turizm işletmelerinde ve genel olarak ne sıklıkla denetleniyor? Denetlemelerin sonuçlarına dair veriler nelerdir?

Stajyer Öğrenci adı altında, turistik işletmelerde, ucuz işçi ihtiyacını karşılamak üzere, yabancı işçi çalıştırılıyor mu? Çalıştırılıyorsa son beş yılda bu sayı nedir?

İşsizlik Sigortasından, turizm İşçileri ve özellikle sezonluk işçiler yararlanabiliyor mu? Bakanlık tarafından son üç yılda 600 gün prim ödemiş olma ve askı şartları konusunda işçi lehine düzenleme çalışması var mıdır?

Turizm sektöründe çalışan işçilerin ne kadarı işsizlik sigortasından para alabilmiştir? Kişi sayısı ve toplam miktarı nedir?”

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