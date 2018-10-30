binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa meclis te

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKPARTİ)'nin, sağlık çalışanlarına dair şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin ve değişikliklerin de içinde bulunduğu yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan yasa teklifi 43 maddeden meydana geliyor. Kanun Teklifinin perşembe günü meclis sağlık komisyonunda görüşülmesi planlandı.

Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanunun Teklifinde neler var?

Sağlıkta şiddette failler artık karakolda serbest bırakılmayacak. Her halükarda savcılığa sevk edilecek ve serbest bırakılması kararını verilecekse savcılık makamı vereek.

Teklifle tüp bebek tedavisine 40 yaş sınırlaması getiriliyor. 40 yaşın üzerindeki anne ve baba adayları için tüp bebek uygulaması için belirli şartları taşımaları gerekecek.

İlaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere hali hazırda uygulanan yaptırımlar arttırılacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin liraya kadar cezai işlemler uygulanacak.

Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayanlara 5 bin lira ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak. Tütün ürünlerindeki uyarı yazıları büyütülecek. Teklif kabul edilirse üniversite kampüslerinde sigara satılamayacak.

Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek

Eczacı yardımcılığı mesleği de bu kanun teklifi ile kaldırılıyor.

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