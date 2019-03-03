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Binali Yıldırım'dan EYT Cevabı!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yanına gelen bir vatandaşın, emeklilikte yaşa takıldığını, ne zaman çözüleceğini sorması üzerine, "Sabır, biraz daha sabır" cevabını verdi.

Binali Yıldırım'dan EYT Cevabı!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yanına gelen bir vatandaşın, emeklilikte yaşa takıldığını, ne zaman çözüleceğini sorması üzerine, "Sabır, biraz daha sabır" cevabını verdi.

03 Mart 2019 Pazar 09:46
Binali Yıldırım'dan EYT Cevabı!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yanına gelen bir vatandaşın, emeklilikte yaşa takıldığını, ne zaman çözüleceğini sorması üzerine, "Sabır, biraz daha sabır" cevabını verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik’te Gazi Paşa Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Binali Yıldırım, sabah ilk olarak AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı binasına geldi. Burada partililerle görüşen Yıldırım, daha sonra esnaf ziyareti için Gazi Paşa Caddesi’ne geçti.

Yıldırım, kestaneciden 100 liraya satın aldığı kestaneleri, yurttaşlara ve gazetecilere ikram etti. Yıldırım yanına gelen bir kişinin, emeklilikte yaşa takıldığını (EYT) ne zaman çözüleceğini sorması üzerine, “Sabır, biraz daha sabır” diye yanıt verdi. Binali Yıldırım, bir kebapçıda döner keserek, korumalara ve gazetecilere ikram etti. Yıldırım, daha sonra MHP Pendik İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.03.2019 17:49
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım dan eyt cevabı
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