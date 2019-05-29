Binali Yıldırım: Yüzde 10 indirim yapılacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım İstanbullulara önemli vaatlerde bulundu. Gençlerin büyükşehir ve ilçe belediyelerinin spor tesislerinden ücretsiz yararlanacağını belirten Yıldırım, öğrencilere, motosiklet sürücüleri ve doğalgaz kullanıcılarına da müjde verdi:

Liseyi bitirmiş ancak üniversiteyi kazanamamış öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanacak ve yıl boyunca 40 TL’ye seyahat edecekler.

İstanbul’un 70 bin sokağı var; hepsine kamera koyup ışıklandırma yapacağız.

DOĞAL GAZA YÜZDE 10 İNDİRİM

İstanbul’daki 300 bin çift tekerlekli araç yani motosiklet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ücretsiz geçecek.

Doğal gaza yüzde 10 indirim yapacağız. Bununla ilgili çalışmalar yaptırıyorum. Ayrıca, sosyal destek alan 80 bin ailenin doğalgaz faturasının 50 lirasını biz karşılayacağız.

YAZICIOĞLU YİĞİT İNSAN

İBB adayı Yıldırım BBP’nin il başkanlıklarını ziyaret ederek şunları kaydetti: “Bizim bazı açıklamalarımız, ‘işte bu bir kazadır, kaza çıkarmayınız’ diye bu bazı yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Alperenler, buna çok gücendi. Benim maksadım o değildi. Öyle anlaşıldıysa buradan düzeltmek isterim, özür dilerim. Muhsin Yazıcıoğlu, bu toprakların yetiştirdiği en yiğit insandır. ‘Fatih Sultan Mehmet kadar Türk, Said Nursi kadar Kürdüz’ der..”

İSTANBUL BİZİM ÖNCELİĞİMİZ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarından Kadir Topbaş’ı ziyaret etti. Topbaş’ın Taksim’deki ofisinde gerçekleşen ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, İstanbul’a verdiği hizmetlerden dolayı Topbaş’a teşekkür etti. Topbaş’la hem bakanlığı, hem başbakanlığı döneminde yakın çalışma imkanı olduğunu dile getiren Yıldırım, “Her zaman sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde İstanbul projeleri bizim önceliğimiz oldu” dedi. Topbaş ile İstanbul’da çok önemli hizmetlere imza attıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti: “Bir Marmaray bile İstanbul tarihini 2500 yıldan 8500 yıla kadar uzatacak büyük bir çalışma. Marmaray bir ulaşım projesi olmanın yanında İstanbul’un tarih ve kültür hazinelerini gün ışığına çıkaran bir proje olmuştur. Buna benzer birçok dev projeyi kendi başkanlığı, bizim bakanlık ve başbakanlığımız döneminde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tamamladık. Ben bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde sağ olsun bize gösterdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Gelecek 5 yıl içinde de dünya şehri İstanbul’a sayın başkanımızın tecrübelerinden de yararlanarak güzel işler yapacağız.”

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(Star)