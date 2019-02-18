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Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı Görevini Kime Devredeceğini Açıkladı!

Binali Yıldırım, "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim" dedi.

Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı Görevini Kime Devredeceğini Açıkladı!

Binali Yıldırım, "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim" dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 22:46
Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı Görevini Kime Devredeceğini Açıkladı!

Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim" dedi.

Dilekçesini teslim edeceğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim. Parlamenter sistemin son başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığı görevine aday olan da ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğünüz.gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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