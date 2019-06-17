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Binali Yıldırım: Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu

AK Parti İBB Başkan adayı Yıldırım, dün CHP'nin adayı İmamoğlu ile katıldığı ortak canlı yayına ilişkin olarak "Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu" dedi.

Binali Yıldırım: Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu

AK Parti İBB Başkan adayı Yıldırım, dün CHP'nin adayı İmamoğlu ile katıldığı ortak canlı yayına ilişkin olarak "Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu" dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:30
Binali Yıldırım: Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile dün yapılan ortak yayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım şöyle konuştu: ''Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile bir nikahta bir araya geldik. Yayınla ilgili herhangi bir konuşma olmadı. Sonrasında telefonla görüştük. Hayırlı olsun dedi tebrik etti. Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu. Vatandaşlarımız kararını pazar günü verecek.''

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Yıldırım şöyle devam etti: "Ben İstiyorum ki İstanbullu sandığa gitmek suretiyle bu demokratik hakkını kullansın. Biz diyoruz ki bugüne kadar ülkede nasıl işlere imza attıysak, bundan sonra İstanbul için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Sayıştay bizim söylediklerimizi doğruluyor, demek ki Ekrem bey yanlış biliyor."

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