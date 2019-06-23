Binali Yıldırım oyunu kullandı!

Oy kullandıktan sonra Binali Yıldırım açıklama yaptı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün oy kullanma süreci bitince oylar sayılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek İstanbullular karar vermiş olacaklar. İstanbul halkının verdiği kararın başımızın gözümüzün üstünde yeri vardır. Mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacaktır.

6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçe mahallede vatandaşlarla buluştuk, kampanyalarımızı projelerimizi anlattık. Bugün konuşma sırası İstanbullu hemşehrilerimizindir. İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. Rabbim ülkemiz için bu seçimleri hayırlı uğurlu kılsın.

Bugün artık kırgınlıkları bırakma ve geleceğe odaklanma zamanıdır. Seçimlerimiz hayırlı olsun.

Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum.

Seçimleri İstanbul AK Parti İl Başkanlığı'nda takip edeceğiz.

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