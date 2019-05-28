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Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu için Özür Diledi!

Büyük Birlik Partisi'ne ziyarette bulunan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazayla ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Alperenler, buna çok gücendi. Benim maksadım o değildi. Öyle anlaşıldıysa buradan düzeltmek isterim, özür dilerim" dedi.

Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu için Özür Diledi!

Büyük Birlik Partisi'ne ziyarette bulunan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazayla ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Alperenler, buna çok gücendi. Benim maksadım o değildi. Öyle anlaşıldıysa buradan düzeltmek isterim, özür dilerim" dedi.

28 Mayıs 2019 Salı 21:31
Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu için Özür Diledi!

Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret eden Binali Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazayla ilgili açıklamalarının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi. Yıldırım, "Alperenler, buna çok gücendi. Benim maksadım o değildi. Öyle anlaşıldıysa buradan düzeltmek isterim, özür dilerim" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamı boyunca milli değerler için mücadele etmiş ve bu uğurda yaşamını kaybetmiş olmuş bir dava adamı olduğunu belirterek, "Bedel ödemiştir, yıllarca hapis yatmıştır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"Öyle anlaşıldıysa buradan düzeltmek isterim, özür dilerim"
Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) ziyaretine ilişkin açıklama yapan AK Partili Yıldırım, BBP'nin tekrarlanan İstanbul seçiminde kendilerini destekleyeceğini ifade ederek, bu kapsamda partinin il başkanlıklarını ziyaret edeceğini söyledi.

Yıldırım, "Muhsin Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili çok şey yaşandı, çok şey konuşuldu. O arada bizim bazı açıklamalarımız, 'işte bu bir kazadır, kaza çıkarmayınız' diye bu bazı yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Alperenler, buna çok gücendi. Benim maksadım o değildi. Öyle anlaşıldıysa buradan düzeltmek isterim, özür dilerim. Muhsin Yazıcıoğlu, bu toprakların yetiştirdiği en yiğit insandır. 'Fatih Sultan Mehmet kadar Türk, Said Nursi kadar Kürdüz' der. Ömrü boyunca ülkenin milli değerleri için mücadele etmiş ve bu uğurda şehit olmuş bir dava adamıdır. Bedel ödemiştir, yıllarca hapis yatmıştır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

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