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Binali Yıldırım: “Kankam Olmaya Var mısınız?”

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı Mitinginde önemli açıklamalar yaptı. 1994’te ‘İstanbul’u ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak sesleniyorum’ diyen Yıldırım şu satırları açtı:

Binali Yıldırım: “Kankam Olmaya Var mısınız?”

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı Mitinginde önemli açıklamalar yaptı. 1994’te ‘İstanbul’u ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak sesleniyorum’ diyen Yıldırım şu satırları açtı:

25 Mart 2019 Pazartesi 09:34
Binali Yıldırım: “Kankam Olmaya Var mısınız?”

"1994'te bu mübarek şehri nasıl diriltip canlandırdıysak, Cumhuriyetimizin 100. yılında da İstanbul'u dünyanın yıldızı yapacağız. İstanbul hazır mısın? 31 Mart'ta evet diyor muyuz? İstanbul'u sükunetle, ortak akılla, ehliyetle, gönül birliğiyle tabii ki icraatla hem de yıldırım hızıyla herkesin mutlu olacağı bir kent yapacak, herkesin hakkını aldığı bir yönetimi mutlaka ortaya koyacağız. Bu muhteşem tablo 'İstanbul 1 Nisan'ı karşılamaya hazır' diyor. Yine bizi mahcup etmediniz. Bu meydanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ışığı parlıyor. Bu meydanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç hilali dalgalanıyor. Bu meydanda Cumhur İttifakı'nın gür sesi yankılanıyor. Bu muhteşem tablodan gurur duyuyor, güç alıyoruz. Şu ana kadar azimle, gayretle nasıl çalıştıysam, bundan sonra da öyle çalışacağım. Gelecek 5 yılda da sizin desteğinizle aziz İstanbul'a aynı heyecanla, aynı kararlılıkla hizmet edeceğime Yenikapı'da sizlerin huzurunda söz veriyorum. 'Bizden, sizden, o partiden, şu partiden' diye ayırmadan herkes için hizmet götüreceğiz. Herkes için çalışacağız. Çünkü bize yakışan sevgi ile çalışmak ve İstanbulluya hizmet etmektir. Eğer siz mutlu olursanız ben daha çok mutlu olacağım. Ayırmak yok, ötekileştirmek yok. İnancımızda, birlik, beraberlik, kardeşlik ve birlikte Türkiye olmak var. Türkiye'yi cennet yapan bu güzel duygulardır. İstanbul'u cennetten köşeye dönüştürmek, bu anlayışla mümkün olacak."

Coşkulu kalabalığa seslenen Yıldırım İstanbul’u akıllı şehir  yapmak için: "Müjde veriyorum ey İstanbul, ey gençler; gelin İstanbul'la birlikte bu şehri akıllı şehir yapalım; bu uğurda birlikte çalışmaya benim kankam olmaya var mısınız gençler" dedi.

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