Binali Yıldırım: İstanbullu söyleyeceğini söyledi, oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, "Hayatım boyunca milletime yararlı işler yapmak için gayret ettim. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun, aynı şekilde ülkeme, milletime, hizmet etmeye devam edeceğim. İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir. Oy veren, vermeyen İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul'da oy sayımının devam ettiğini belirten Yıldırım, geçersiz oylara dikkat çekti: "31 bin 136 sandık var. Her sandıktan bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazladır."

"Tebrik etmesini biliriz ama süreç işliyor" diyen Yıldırım, "Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak." dedi.