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'Binali Yıldırım'ın yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konuşuluyor'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti kulislerinde İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağının konuşulduğunu söyledi.

'Binali Yıldırım'ın yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konuşuluyor'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti kulislerinde İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağının konuşulduğunu söyledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 08:39
'Binali Yıldırım'ın yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konuşuluyor'

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "Binali Yıldırım’ın yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konuşuluyor. Ama milletvekili olması nedeniyle parlamentoda denge hesabı yapılır mı orasını bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

'AK Parti kulisleri hareketli' başlıklı yazısında Selvi, söz konusu kulislerin Erdoğan ve çevresine değil, AK Partili vekillere dayandığını vurguladı. 

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"AK Parti tabanı bir yandan kurulacak olan yeni partilerle ilgili gelişmeleri tartışıyor, diğer yandan da Bakanlar Kurulu ve partide yapılacak olan değişiklikleri takip ediyor. AK Parti’de ilgi kabine ve partideki değişikliğine odaklanmış durumda ama bir ara Meclis Başkanlığı konusunda da bir söylenti dolaştı, Mustafa Şentop’un istifa ederek yerine Binali Yıldırım’ın tekrar Meclis Başkanı olması yönünde. Ama kısa sürdü. Çünkü Mustafa Şentop’un istifa etmesi gibi bir plan yok. Ayrıca seçildiği günden bu yana çok iyi bir Meclis Başkanı oldu. Ağırlığını yansıtmaya başladı. Binali Yıldırım’ın da öyle bir talebi olduğu söylenmedi. Bu tamamen çevreden birilerinin üretimi olsa gerek. Zaten Meclis Başkanlığı ikide bir el değiştirecek bir makam değil. Mustafa Şentop yeni dönemde de görevine devam edecek. O nedenle Meclis Başkanlığı kulisi kısa sürede değerini yitirdi.

'YILDIRIM İLE İLGİLİ BİR BEKLENTİ OLDUĞU BELLİ'

Ancak Binali Yıldırım’la ilgili bir beklenti olduğu belli. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, özgül ağırlığı olan bir isim. Üstelik ‘cumhur ittifakı’ ortağı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iyi bir diyaloğu olduğu biliniyor. Meclis Başkanlığı’ndan istifa etme sürecinde ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığı döneminde de Bahçeli özel ilgi göstermişti. Binali Yıldırım’ın yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konuşuluyor. Ama milletvekili olması nedeniyle parlamentoda denge hesabı yapılır mı orasını bilmiyorum. Baştan açık ve net olarak söyleyeyim: Bunlar Erdoğan ve çevresine dayalı kulisler değil. AK Parti milletvekilleri arasında konuşulanları aktarmaya çalıştım. Galiba değişiklikler gerçekleşene kadar bu tür söylentiler devam edecek."

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