Binali Yıldırım'ın 'Kürdistan' sözü beraat getirdi

Gazeteci Mehmet Sanri hakkında, içeriğinde ‘Kürdistan’ geçen Yılmaz Güney’in 1984 yılında Paris Kürt Enstitüsü’ndeki Nevruz programında yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşması üzerine dava açıldı. Mehmet Sanri'nın avukatı Pınar Bayram, karar duruşmasında, Binali Yıldırım'ı örnek göstererek, "Yakın tarihte başbakanlık yapan kişi de aynı kelimeyi kullanmıştır" dedi.

Bugün görülen davada mahkeme heyeti, Kürdistan ifadesinin “Üst düzey yöneticiler tarafından da kullanıldığını” söyleyerek beraat kararı verdi. Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Binali Yıldırım, 6 Haziran’daki Diyarbakır ziyaretinde “Kürdistan mebusları vardı” ifadesini kullanmıştı.

Beraati sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Sanrı, "Yani Binali Bey de Kürdistan demeseydi, bize cezayı keseceklerdi... Bana öyle geldi..." dedi.

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