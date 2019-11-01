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Binali Yıldırım: Eski sistem, babayı oğula düşman edecek bir sistemdi

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, parlamenter sisteme yönelik eleştirisinde "Babayı oğula düşman edecek bir sistemdi. Onun için bu sistemi değiştirdik. Artık kararlar daha çabuk veriliyor. Yeni sistemin uygulaması hayata geçtikçe daha iyi olacak" ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım: Eski sistem, babayı oğula düşman edecek bir sistemdi

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, parlamenter sisteme yönelik eleştirisinde "Babayı oğula düşman edecek bir sistemdi. Onun için bu sistemi değiştirdik. Artık kararlar daha çabuk veriliyor. Yeni sistemin uygulaması hayata geçtikçe daha iyi olacak" ifadesini kullandı.

01 Kasım 2019 Cuma 11:26
Binali Yıldırım: Eski sistem, babayı oğula düşman edecek bir sistemdi

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları tarafından Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu.

Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, anayasa değişikliği referandumuna giden süreçte kendisine yöneltilen eleştirilere değindi ve  “Ne dediğimizi hatırlayın, ‘Memleket için bir Ali değil Binali feda olsun' dedik. İnandığımız işi yaptık. Ülkemiz için daha iyi olacağını düşündüğümüzü yaptık. Buna da zaten vatandaşlar 16 Nisan referandumunda anayasa değişikliğine 'olur' dedi" ifadesini kullandı.

Yıldırım şöyle devam etti:

"Beni hep tenkit ediyorlardı. ‘Yav sen ne biçim adamsın kendi koltuğundan olmak için kendini parçalıyorsun’ diyorlardı. Ben de vatandaşlara 'Ben bundan vazgeçiyorsam, demek ki bu memleket için iyi bir şey. Bunun için de referandumda 'evet' deyin' dedim” diye konuştu.

'Biz hiçbir zaman kavga etmeyiz ama işin doğasında sakatlık var'

Yıldırım, sözlerinin devamında parlamenter sistemi de şöyle eleştirdi:

“Eski sistemde millet, cumhurbaşkanı ve başbakan kavgasından usanmıştı. Biz hiçbir zaman kavga etmeyiz ama işin doğasında sakatlık var. Darbelerden sonra öyle bir sistem kurmuşlar ki, birbirlerini frenlemek ve kesmek için çakışan yetkiler vermişler. İkisi de birbirine mahkum olunca memleketin işleri duruyordu. Yani babayı oğula düşman edecek bir sistemdi. Onun için bu sistemi değiştirdik. Artık kararlar daha çabuk veriliyor. Yeni sistemin uygulaması hayata geçtikçe daha iyi olacak."

'Yeni bir görev verilecek mi?' sorusuna yanıt

Binali Yıldırım, bir öğrencinin, "Önümüzdeki süreçte kabinede size verilecek bir görev var mı?" sorusuna ise “Bana niye soruyorsun? İleride görev olunca sizinle bir araya gelmemiz zorlaşır” yanıtını verdi.

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