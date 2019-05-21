Binali Yıldırım'dan Son Dakika Af Açıklaması!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Yıldırım, bugünkü çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: AF GELİYOR

Binali Yıldırım, gündemi belirleyecek açıklamayı ise bir vatandaşa yaptı: "Af ona vurur mu vurmaz mı daha belli değil. Afla ilgili çalışmalar sürüyor, henüz kesinleşmedi. Çalışma sürüyor afla ilgili."

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