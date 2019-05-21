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Binali Yıldırım'dan Son Dakika Af Açıklaması!

Bağcılar'da vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, seçimlerin ardından af yasasıyla ilgili durumun kesinleşebileceğini söyledi.

Binali Yıldırım'dan Son Dakika Af Açıklaması!

Bağcılar'da vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, seçimlerin ardından af yasasıyla ilgili durumun kesinleşebileceğini söyledi.

21 Mayıs 2019 Salı 23:31
Binali Yıldırım'dan Son Dakika Af Açıklaması!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Yıldırım, bugünkü çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: AF GELİYOR
Binali Yıldırım, gündemi belirleyecek açıklamayı ise bir vatandaşa yaptı: "Af ona vurur mu vurmaz mı daha belli değil. Afla ilgili çalışmalar sürüyor, henüz kesinleşmedi. Çalışma sürüyor afla ilgili."

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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