Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Binali Yıldırım'dan Son Dakika Açıklaması!

31 Mart Yerel Seçimlerinde Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta" ifadelerini içeren açıklamada bulundu.

Binali Yıldırım'dan Son Dakika Açıklaması!

31 Mart Yerel Seçimlerinde Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta" ifadelerini içeren açıklamada bulundu.

11 Nisan 2019 Perşembe 21:53
Binali Yıldırım'dan Son Dakika Açıklaması!

31 Mart Yerel Seçimlerinde Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta" ifadelerini içeren açıklamada bulundu.

İstanbul'daki yerel seçim tartışmaları ve YSK'nın değerlendirme süreci devam ederken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım dan son dakika açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saadet Partisi'ne Haciz Şoku!
Saadet Partisi'ne Haciz Şoku!
Prof. Şengör: AA'nın yaptığı çocukları dahi kandıramayacak bir şey
Prof. Şengör: AA'nın yaptığı çocukları dahi kandıramayacak bir şey
Tunç Soyer: İhraç Edilen Öğretmenleri Zabıta Olarak Alacağız!
Tunç Soyer: İhraç Edilen Öğretmenleri Zabıta Olarak Alacağız!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim