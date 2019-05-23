Binali Yıldırım'dan Öğrenci, Emekli ve Asgari Ücretliye Müjde!

Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye’nin Nabzı programına katılan Binali Yıldırım, YSK kararları ile ilgili düşünceleri, 31 Mart sonrası yaşananları, seçime bir ay kala hangi projelere ve konulara ağırlık verdiğini ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da nasıl bir seçim çalışması yürüttüğünü anlattı.



Seçimde oy kullanmayan kitlenin profilini anlatan Yıldırım şöyle konuştu:



1 milyon 700 küsur sandığa gitmeyen var. Bunu nereden hesap ediyoruz, katılım yüzde 84. Geriye yüzde 16. Bu geçmiş seçimlere baktığımızda yüzde 90'a çıkmamış. Bu yüzde 10'u kafadan çıkarın demektir. 1 milyon 900 bin seçmen kalıyor. İşin pratiği bu. Bu 900 bin seçmen üzerine herkes yoğunlaşacak. Biz, bizim seçmenimizden sandığa gitmeyenlerin olduğunu tespit ettik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımıza oy verip de bu seçimlerde bize oy vermeyen 400 bin seçmen var. Bu kimin seçmeni olabilir. Memleketine muhtarlık seçimi için gidenler var. Sandığa gitmeyen bir kesim var. Sandığa gidip bir şekilde geçersiz oy verenler var. Dolayısıyla bu seçmenlerin niye böyle bir karar verdikleri üzerinde biz çalıştık. Onlarla mümkün mertebe fokus gruplar marifetiyle biraraya geliyor ve dinliyoruz. Onları daha iyi anlamaya çalışıyoruz.



31 Mart seçimleri öncesindeki taahhütlerinin yanısıra yeni vaatlerini anlatan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: İstanbul'da Yenikapı'ya yapacağımız turistlere hitap edecek limana 8-9 gemi birden yanaşabilecek. Gençlerin istihdamını önemsiyoruz. Yaz aylarında İstanbul'da en az 50 bin gence belediye olarak kısmi zamanlı çalışma imkanı getireceğiz. Günde 3-5 saat. İmar, turizm, sosyal projeler, kültürel alanlarda çalışacak. Öğrenci bütçesine katkı sağlamak için. İstanbul'da ağırlaşan ekonomik şartlar dolayısıyla bazı toplum kesimlerinin ihtiyaçları var. Emekliler, asgari ücretle geçinenler, hiçbir geliri olmayanlar. Bunlara ilave sosyal destekler vereceğiz.

İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"EMEKLİ, ASGARİ ÜCRETLİ VE GELİRİ OLMAYANLARA DESTEK"

Kentsel dönüşüm olacak mutlaka. İmar barışı onun altyapısını oluşturuyor. Deprem dönüşümüne İstanbul'un ihtiyacı var. Öncelikli ve ağırlıklı olarak deprem dönüşümünü önemsiyoruz. Deprem toplanma alanları yetersiz. Onları arttıracağız. 2 bin hektar civarında bir deprem toplanma alanına ihtiyaç var İstanbul genelinde. Gençlerin istihdamını önemsiyoruz. Yaz aylarında İstanbul'da en az 50 bin gence belediye olarak kısmi zamanlı çalışma imkanı getireceğiz. Günde 3-5 saat. İmar, turizm, sosyal projeler, kültürel alanlarda çalışacak. Öğrenci bütçesine katkı sağlamak için. İstanbul'da ağırlaşan ekonomik şartlar dolayısıyla bazı toplum kesimlerinin ihtiyaçları var. Emekliler, asgari ücretle geçinenler, hiçbir geliri olmayanlar. Bunlara ilave sosyal destekler vereceğiz.

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