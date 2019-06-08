Binali Yıldırım'dan kadro isteyen işçiye Şok Sözler!

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Şanlıurfa'da vatandaşlar ile yaşadığı bir diyalog dikkat çekti.

FOX TV'nin haberine göre Binali Yıldırım, kadro isteyen bir taşeron işçiye "Biliyorum da sonra kaldı o iş. Lafı uzatıp zurna yapmayın, söylendi bakacağız. Çalışıyorsunuz iyi kötü, devam edin bakalım" diye çıkıştı.

Önceki gün Diyarbakır'da yaptığı 'Kürdistan' açıklaması ile gündeme gelen Yıldırım, dün de Şanlıurfa'da "Benim köklerim de Şanlıurfa'da, o yüzden sizlere hemşehrilerim diye hitap edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

"İstanbul'da küçük Şanlıurfa'nın adayıyım" diyerek Urfalılardan oy için destek isteyen AKP Adayı Yıldırım'ın, kendisinden kadro isteyen taşeron işçiye verdiği yanıt ise dikkat çekti.

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