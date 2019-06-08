Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLIN
7.4265
EURO
6.5701
Osman Gülen Öldürüldü!
8 Ay Önce Ekonomi Konuşma Diyen Kişi, Evime Ekmek Götüremiyorum Diyerek Ağladı!
Erdoğan'dan 20 Bin Atama ve İşsizlik Açıklaması
Sağlık Personellerine Müjde!
2019 Bekçi Alım Tarihi Belli Oldu! 8 Bin Bekçi Alınacak! Bekçi Alım Sayısı Neden Düştü?

Binali Yıldırım'dan kadro isteyen işçiye Şok Sözler!

"Çalışıyorsunuz iyi kötü, devam edin bakalım"

Binali Yıldırım'dan kadro isteyen işçiye Şok Sözler!

"Çalışıyorsunuz iyi kötü, devam edin bakalım"

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:06
Binali Yıldırım'dan kadro isteyen işçiye Şok Sözler!

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Şanlıurfa'da vatandaşlar ile yaşadığı bir diyalog dikkat çekti.

FOX TV'nin haberine göre Binali Yıldırım, kadro isteyen bir taşeron işçiye "Biliyorum da sonra kaldı o iş. Lafı uzatıp zurna yapmayın, söylendi bakacağız. Çalışıyorsunuz iyi kötü, devam edin bakalım" diye çıkıştı.

Önceki gün Diyarbakır'da yaptığı 'Kürdistan' açıklaması ile gündeme gelen Yıldırım, dün de Şanlıurfa'da "Benim köklerim de Şanlıurfa'da, o yüzden sizlere hemşehrilerim diye hitap edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

"İstanbul'da küçük Şanlıurfa'nın adayıyım" diyerek Urfalılardan oy için destek isteyen AKP Adayı Yıldırım'ın, kendisinden kadro isteyen taşeron işçiye verdiği yanıt ise dikkat çekti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım dan kadro isteyen işçiye şok sözler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanı Gül'ü dinleyenlere 350 Dolar dağıtılacak!
Adalet Bakanı Gül'ü dinleyenlere 350 Dolar dağıtılacak!
Sınavsız memur yapılmışlar !
Sınavsız memur yapılmışlar !
Dilek İmamoğlu: Her yerde umudu görüyorum, 23 Haziran'da çok büyük bir farkla seçimi kazanacağız
Dilek İmamoğlu: Her yerde umudu görüyorum, 23 Haziran'da çok büyük bir farkla seçimi kazanacağız

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim