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Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na Tebrik!

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Ekrem İmamoğlu'nun tebrik ediyorum, kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na Tebrik!

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Ekrem İmamoğlu'nun tebrik ediyorum, kendisine başarılar diliyorum" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 20:19
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na Tebrik!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

İlk verilere göre Ekrem İmamoğlu'nun seçimi önde götürdüğünü söyleyen Yıldırım, "Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, elinden gelen bütün gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve bizi dinleyen, projelerimizi anlatma fırsatı veren İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Seçimlerin demokrasinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yıldırım şunları söyledi:

"Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır. Bu sonuçların İstanbul'umuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım dan imamoğlu na tebrik
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