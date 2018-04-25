Binali Yıldırım'dan Flaş Abdullah Gül Açıklaması

Son dakika açıklaması Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.

Başbakan, yaptığı açıklamada eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimaliyle ilgili, "Ne eski ne yeni yerinize yaranamazsınız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya seyahati dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda, ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir" diye konuştu.

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