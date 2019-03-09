Binali Yıldırım: “Bu havzayı İstanbul’un en büyük fuar merkezi haline getireceğiz”

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, CNR Kitap Fuarı’nın kitap alışverişi yapılan bir yer olmasından ziyade yüz binlerce okurun en sevdiği yazarlarla bir araya gelmesini sağlayan sosyal ve kültürel bir organizasyon olduğunu söyledi.

İstanbul’un merkezinde metro, metrobüs, marmaray gibi tüm ulaşım araçlarına yakın bir lokasyonda konumlanan ve her kış kitapseverleri CNR EXPO Yeşilköy çatısı altında buluşturan 6. Uluslararası CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından organize edilen fuarın açılışı, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ev sahipliğinde, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın katılımı ile yapıldı. Açılışta CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem tarafından AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a hediye takdim edildi. Ayrıca CNR Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu Usta Yazar Selim İleri’ye de plaket verildi.

Okurların merakla beklediği Türkiye’nin kitap fuarı haline dönüşen CNR Kitap Fuarı, Alfa, Bilgi, Everest, Beyaz Balina, Kırmızı Kedi, Destek, YKY, İş Bankası, İthaki, Pegasus, Damla, Doğan Kitap, Bilfen, TÜRGEV, TÜBİTAK, Türk Dil Kurumu’nun da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı 200'ün üzerinde yayınevi ve 450 markanın katılımı ile gerçekleşiyor. İstanbul ve bölgesinin en değerli ve en büyük kültür etkinliği olarak 15 bin metrekare alanda düzenlenen CNR Kitap Fuarı’na 500 binin üzerinde kitapseverin gelmesi bekleniyor.

İki ayrı yakada marka fuar merkezleri olacak

Açılışta konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kitap fuarları diğerlerine göre daha çok önemsediğini ve kitap fuarlarının ilgi görmesinden de oldukça mutluluk duyduğunu söyledi.

Yıldırım, “Avrupa'ya fuarlar nedeniyle yılda 50 milyon kişi geliyor. Bu rakamın 5 milyonunu buraya getirsek, bırakacakları gelir 7.5 milyar dolar eder. İstanbul'a bir yılda gelen 13.5 milyon turistin bıraktığı para bu kadar değil. İçinde bulunduğumuz bu havzayı İstanbul'u en büyük fuar merkezi haline getireceğiz. Havalimanı taşınacak ve yerine büyük bir fuar alanı kurulacak. Böylece bütün fuarlarda bir arada toplanacak. Bu proje, 60 yeni fuara zemin hazırlayacak ve 2 milyonu yerli, 4,5 milyonu da yabancı olmak üzere toplam 6,5 milyon kişiye ev sahipliği yapacak” dedi.

Yıldırım, “İstanbul'un iki yakası var. Bir Avrupa İstanbul'u, bir de Anadolu İstanbul'u var. Hem burada yani Avrupa yakasında hem de Sabiha Gökçen Havalimanının yanında olacak şekilde marka fuar merkezlerimiz olacak. Böylece İstanbul, fuar turizmiyle kalkınan ekonomisini büyüten bir şehir haline gelecek. CNR Holding Yönetim Başkanı Ceyda Erem Hanımı ve emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

CNR Kitap Fuarı’nın kitap alışverişi yapılan bir yer olmasından ziyade yüz binlerce okurun en sevdiği yazarlarla bir araya gelmesini sağlayan sosyal ve kültürel bir organizasyon olduğunu dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “CNR Kitap Fuarı ile 7’den 70’e herkesin kitap okuma alışkanlığı edinmesini temenni ediyoruz. Fuarımızın açılışını bu yıl Sayın Binali Yıldırım ile gerçekleştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a seçim çalışmalarında başarılar diliyor ve kendisine desteklerimi iletiyorum. Binali Bey’in seçimi kazanması hem İstanbul’un hem de fuarcılık sektörünün gelişmesine çok olumlu katkılar sağlayacaktır” dedi.

Binali Yıldırım da E-spor turnuvalarında yarıştı

Son dönemin en popüler spor dalı olan E-spor, CNR Kitap Fuarı’nın ana fuaye alanında binlerce tutkununu bir araya getirdi. Fuarda, online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan E-spor meraklıları için, en iddialı yarışmacıların katıldığı turnuvalar da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuarda eğlence ve heyecanı doruklara taşıyan milyonlarca kişi tarafından takip edilen League of Legends ve PUBG gibi oyunların tüm gün süren turnuvalarında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da yarıştı. Yetenekli E-spor oyuncularına taş çıkartan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarında olduğu gibi E-spor turnuvalarında da iddialı olduğunu gösterdi.

500 imza günü, 200 etkinlik bir arada

Bu yıl ki onur konuğu Usta Yazar Selim İleri’nin olduğu CNR Kitap Fuarı, “Kitap ve Mutluluk - Kutadgu Bilig” temasıyla kapılarını araladı. Ahmet Ümit, Engin Alan, Mustafa Balbay, Canan Karatay, Beyza Alkoç, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Cem Davran, Candaş Tolga Işık, Bedia Ceylan Güzelce, Serhat Yabancı, Erhan Çelik, Işık Öğütçü’nün de aralarında bulunduğu 500’ün üzerinde yazarın katılacağı imza günü etkinlikleri CNR EXPO Yeşilköy’de başladı. Fuarda ayrıca söyleşi, seminer, panel ve sergi başta olmak üzere 200’ün üzerinde etkinlik kitapseverlerle buluşuyor.

Dünyayı gezen fotoğrafçı Mustafa Seven’in eserleri CNR Kitap Fuarı’nda sergileniyor

Fuarı’nda, uzun yıllar gazetelerde foto muhabirliği yaptıktan sonra, daha özgün işlere imza atmak için kendi yolunu çizen Mustafa Seven’in fotoğrafları ziyaretçilerle buluşuyor. En güzel

fotoğrafı yakalamak için dünyayı gezen Seven’in birbirinden değerli eserlerinin bir araya getirildiği “Mustafa Seven Fotoğraf Sergisi’ne ilgi ilk günden yoğun oldu.