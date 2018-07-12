Binali Yıldırım, 3 turda TBMM Başkanı seçildi

TBMM'deki oylamanın 2. turunda Binali Yıldırım'ın 336 oy almasıyla birlikte oylama 3. tura kaldı. 3. turda Binali Yıldırım 3. turda 335 oy ile TBMM Başkanı seçildi

TBMM Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için toplandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi için ilk tur oylama sona erdi.

İKİNCİ TUR TAMAMLANDI

Binali Yıldırım: 336

Erdoğan Toprak: 131

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 42

Nazır Cihangir İslam: 4

Geçersiz: 4

Toplam: 584

TBMM'deki oylamanın 2. turunda Binali Yıldırım'ın 336 oy almasıyla birlikte oylama 3. tura kaldı.

İLK TUR TAMAMLANDI

Adayların aldıkları oylar şöyle:

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Nazır Cihangir İslam: 4

Geçersiz: 4

Toplam: 581

İlk tur oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci tur oylamaya geçildi.

BAHÇELİ İLE DESTİCİ ARASINDA SAMİMİ SOHBET

Meclis Başkanlığı seçimi için oylama devam ederken, MHP Lideri Devlet Bahçeli BBP Lideri Mustafa Destici ile kuliste sıcak samimi bir şekilde sohbet ettiler.

5 İSİM ADAY OLDU

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TBMM Başkanlığı için aday oldu.

2 yıl görev yapacak

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçilecek.

Danışma Kurulu cuma günü toplanacak.

Yeni seçilecek TBMM Başkanının başkanlığında, 13 Temmuz Cuma günü Danışma Kurulu toplanacak.

Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek. Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurulda da Danışma Kurulunda belirlenen bu üye sayıları milletvekillerinin bilgisine sunulacak.

15 Temmuz Pazar günü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında, "Millet Darbeye Dur Dedi" sergisi açılacak.

Komisyonların başkanları seçilecek

Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek.

TBMM Genel Kurulu 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak. Bu birleşimde, TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.

Daha sonra en yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.