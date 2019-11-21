Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106733
ALTIN
269.145
DOLAR
5.6939
STERLIN
7.3846
EURO
6.3106
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı
Son dakika! Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
2020 KPSS Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

Beştepe'de Erdoğan ile görüştüğü iddiasına CHP'li Kesici'den yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in iddiasına yanıt verdi ve hayatının hiçbir döneminde CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyeti veya talebi olmadığını açıkladı.

Beştepe'de Erdoğan ile görüştüğü iddiasına CHP'li Kesici'den yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in iddiasına yanıt verdi ve hayatının hiçbir döneminde CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyeti veya talebi olmadığını açıkladı.

21 Kasım 2019 Perşembe 15:32
Beştepe'de Erdoğan ile görüştüğü iddiasına CHP'li Kesici'den yanıt

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, ilk olarak dün Sözcü yazarı Rahmi Turan tarafından ileri sürülen 'Külliye'ye çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP'li' iddiasına dair bazı değerlendirmelerde bulundu.

Aydemir şunları söyledi:

"İlhan Kesici'nin CHP Genel Başkanlığı'na aday olmak istediğini duyduk. Hatta bir dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Bu isimler akla geliyor. Şimdi biz hem bu isimleri yıpratmış oluyoruz zikrederek ama bu kadar konuşulduktan sonra da bunları ifade etmek lazım. Rahmi Turan'a düşen böyle bir yazı yazdıysa bu ismin kim olduğunu açıklamak olmalı."

​Aydemir'in görüşlerine CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, kişisel Twitter hesabında yanıt verdi: 

Bir CHP milletvekilinin Genel Başkanından habersiz ve gizli bir şekilde Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi her ne sebeple olursa olsun çok adi ve alçaltıcı bir durumdur Ve ayrıca hayatımın hiç bir döneminde CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyet veya talebim olmamıştır @aydemirbulent pic.twitter.com/7ci2FrCNTL

— İlhan Kesici (@ilhankesici) November 21, 2019

"Bir CHP milletvekilinin Genel Başkanından habersiz ve gizli bir şekilde Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi her ne sebeple olursa olsun çok adi ve alçaltıcı bir durumdur. Ve ayrıca hayatımın hiçbir döneminde CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyet veya talebim olmamıştır."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2019 15:35
Anahtar Kelimeler:
beştepe erdoğan görüştüğü iddiasına chp li kesici den yanıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020 yılına ait bazı müjdelerimizi paylaşmak istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020 yılına ait bazı müjdelerimizi paylaşmak istiyorum
CHP'li İsmail Atakan Ünver :Yalana da Vergi Koyun Olsun Bitsin!
CHP'li İsmail Atakan Ünver :Yalana da Vergi Koyun Olsun Bitsin!
Kemal Kılıçdaroğlu: 'EYT'nin sorunu ne onu bilmiyorlar'
Kemal Kılıçdaroğlu: 'EYT'nin sorunu ne onu bilmiyorlar'

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim