Beş parti anlaştı! Meclis'e geliyor!

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve İYİ Parti'nin temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Mini iç tüzük paketi üzerinde uzlaşılırken, paketin önümüzdeki hafta Meclis'te kabul edileceği tahmin ediliyor.

Beş parti teknik bir iç tüzük değişikliği yapılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Meclis başkanlığı, uyum düzenlemelerini içeren teklifi partilere gönderecek.

Teklif önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de görüşülecek.

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