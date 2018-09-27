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Beş parti anlaştı! Meclis'e geliyor!

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve İYİ Parti'nin temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Mini iç tüzük paketi üzerinde uzlaşılırken, paketin önümüzdeki hafta Meclis'te kabul edileceği tahmin ediliyor.

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Beş parti anlaştı! Meclis'e geliyor!

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve İYİ Parti'nin temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Mini iç tüzük paketi üzerinde uzlaşılırken, paketin önümüzdeki hafta Meclis'te kabul edileceği tahmin ediliyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 18:35
Beş parti anlaştı! Meclis'e geliyor!

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve İYİ Parti'nin temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Mini iç tüzük paketi üzerinde uzlaşılırken, paketin önümüzdeki hafta Meclis'te kabul edileceği tahmin ediliyor.

Beş parti teknik bir iç tüzük değişikliği yapılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Meclis başkanlığı, uyum düzenlemelerini içeren teklifi partilere gönderecek.

Teklif önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de görüşülecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.09.2018 19:31
Anahtar Kelimeler:
beş parti anlaştı meclis e geliyor
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Ahmet 44 dakika önce

Bu mini iç tüzük paketi inşAllah milleti sıkıntıya sokacak bir paketten oluşmayacaktır.

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