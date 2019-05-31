Belediyeyi zarara uğratan isim başkan yardımcısı oldu !

Cumhur İttifakının ortağı MHP'li personelin görev yerlerinin haksız değişikliği nedeniyle gündeme gelen Başkan Koyuncu, bu kez de geçmiş dönemde belediyeyi zarara uğratan kişiyi Belediye Başkan Yardımcılığına getirdi.

Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Vecdi Yürük'ün, geçmiş dönemde yine AKP'li Belediye Başkanı Cengiz Pala döneminde belediyeyi zarara uğrattığı, bu zararın da müfettişler tarafından tespit edildiği ortaya çıktı.

Müfettişler Emirdağ Belediyesine 23.06.2014 tarihinde kesilen 269.649,40 TL'lik fatura nedeniyle yapılan ödemenin kamu zararı olduğuna karar verdiği ortaya çıktı.

BELEDİYE NASIL ZARARA UĞRATILDI?

Emirdağ Belediyesi eski AKP’li Belediye Başkanı Cengiz Pala döneminde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından, ilçeye Kent Ormanı ve Mesire yeri yapılarak kullanım hakkını Belediyeye verildi. Yapılan protokol gereği ise Kent Ormanının 3. Şahıslara devredilmesi veya kiralanması yasaklanarak, söz konusu alanın da genişletilemeyeceği vurgulandı.

Sözleşmeye riayet edilmeyerek başka bir kişiye kiralanan Kent Ormanının bakım ve onarımı yapılmış gibi faturalama yapıldı. Bunlar yapılırken Songül isminde bir Peyzaj Mimarıyla anlaşılıyor. Herhangi bir iş yapılmamasına rağmen 269.649,40 TL fatura kesilerek ödemesi yapıldı.

Yapılan yolsuzluk müfettişlerce tespit edilerek, kayıt altıma alındı. Belediyeyi zarara uğratma olayında Eski Belediye Başkanı Cengiz Pala, dönemin harcama yetkilisi ve şimdiki Başkan Yardımcısı Vecdi Yürük ile İlhan Güzle sorumlu tutuldu.

PARALAR ÖTELLERDE YENDİ

Belediyeyi zarara uğratma olayında başka bir olay gelişti. Belediyeden tahsil edilen paraların tatil bölgelerinde lüks otellerde yenildiği iddia edildi.

Belediyeyi zarara uğratan Başkan Yardımcısı Vecdi Yürük ile Peyzaj Mimarı Songül’ün lüks bir oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Otel görüntüleri ortaya çıkan Emirdağ Belediye Başkan Yardımcısı Vecdi Yürük, ilçede tepkiyle karşılandı.

Bütün bu olanların ardından AKP'li Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun nasıl bir yol izleyeceği, Başkan Yardımcılığına getirdiği Vecdi Yürük ile yollarını ayıracak mi yoksa görevini sürdürmesine mi karar verecek?

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