Belediyeyi böyle sömürmüşler ! İşte o liste...

Elazığ’ın 10 bin nüfuslu Yazıkonak beldesi, 31 Mart seçimlerinde AKP’den Saadet Partisi’ne geçmişti. Yeni başkan Hatif Çadırcı’nın anlattıkları, ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti. Belediyeyi 10.5 milyon borçla devraldıklarını belirten başkan Çadırcı, 30’a yakın bankamatik personeli tespit ettiklerini ve bazı AKP’li milletvekili danışmanlarının belediyede çalışmamalarına rağmen belediye başkan yardımcılığı kadrosundan maaş aldıklarını söyledi.

Saadet Partisi Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, ilk zamanlar belediyenin araba aküsü alacak parasının dahi olmadığını ifade ederek, “Göreve geldiğimiz gün 10.5 milyon borçla karşı karşıya kaldık. O kadar borçlu bir belediye devralmıştık ki belediyenin makam arabasının aküsü bile bitmişti. Servise gidip akü almak istedik servis yetkilisi bize aynen şunu söyledi; biz sizin belediyenize güvenmiyoruz 6 bin lira geçmiş borcunuz var borcunuzu ödemeyene kadar size akü vermiyoruz dedi. O kadar kötü bir durumdaydı ki belediye 650 lira verip akü alacak parası yoktu” dedi.

YEMEK, ELBİSE, TESPİH, KAYISI FATURALARI…

Geçmişte AKP'li belediyenin anlamsız bir şekilde borçlanma yaptıklarını ifade eden Başkan Hatif Çadırcı, “Göreve başladığımız hafta belediyenin yapmış olduğu harcamalara baktık. O kadar abuk sabuk harcamalar yapıldığını gördük ki… Bunun içerisinde 600 bin liranın üzerinde elbise faturası, 400 bin liranın üzerinde yemek faturası, 23 bin lira küsuratında limon fideleri faturası, 17 bin lira tespih faturası, 60 bin lira küsuratında kayısı faturalarıyla karşıladık. Biz özellikle tespih paralarını ödemiyoruz. Bu iş mahkemelik olacak. Borcu yapan kişiler mahkemeye gidip derdini anlatsın. Bir kişinin 27 senede yapabileceği borcu geçmiş yönetim 5 senede yapmış” diye konuştu.

“MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLARI BELEDİYEDE ÇALIŞMADAN MAAŞ ALIYORDU”

Yazıkonak belediyesinde 30’a yakın bankamatik memuru tespit ettiklerini söyleyen SP’li başkan Çadırcı, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Özellikle şunu da belirtmek istiyorum, milletvekili danışmaları bile belediyemizde çalışmamalarına rağmen belediye başkan yardımcılığı kadrosundan maaş alıyordu. Bunlardan biri Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın danışmanı Hıdır Seçkin. Şuanda bu arkadaş Elazığ Belediyesi'nde görev yapıyor. Biz göreve başlamadan önce bir milletvekilinin de yakını buradan maaş alıyormuş, biz gelmeden önce kendisi ayrılmış. Bununla ilgili belgelerimiz mevcut. Biz yönetim olarak belediyemizin incelenmesi için yetkili kurumlardan müfettiş talebinde bulunduk. Ancak şuana kadar belediyemize herhangi bir müfettiş gelip denetim yapmadı”

“BELEDİYEMİZ KASASINA 4 AYDA 1 MİLYON LİRA PARA GİRDİ”

Göreve geldiklerinde enkaz halinde bir belediye devraldıklarını söyleyen Çadırcı,”Bu enkazı ortadan kaldırmak için yaptığımız ilk iş belediyedeki israfın önüne geçtik. Bir buçuk senede hedeflediğimiz noktaya Allah’a hamdolsun ki 3 ay gibi kısa bir zamanda ulaştık. Belediyede yapılan israfın önüne geçtiğimiz günden bu yana belediye kasamıza 1 milyon küsuratında para girdi. Bununla beraber şuana kadar çeşitli şahıs ve esnaflara 200 bin lira civarında da bir borç ödedik. Bu borçlarımızı ödemenin yanında beldemiz halkına hizmet etmeyi de ihmal etmedik. Belediyemize ait halk otobüslerimiz atıl haldeydi belediyemizi borçlanmaya götürmeden iki tane otobüs aldık bayramda bu otobüslerimiz hizmete girecek. Bunun yanında 12 durağımızı kendi imkânlarımızla yeniledik. Batık olan bir belediyeyi tasarrufla belirli bir noktaya getirdik” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

2014 seçimlerinde Yazıkonak Belediye başkanı seçilen AKP'li Nurettin Aydın, 2011 yılında aracında gümrük kaçağı sigara bulundurmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası alınca İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. AKP de Aydın’ı partiden ihraç etmişti. Yazıkonak Belediyesi başkanlığına meclis kararıyla AKP'li Aydın Ayaz getirilmiş ve Ayaz 3,5 yıl yürüttüğü belediye başkanlığı seçimini 31 Mart'ta Saadet Partili Hatif Çadırcı'ya kaptırmıştı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü