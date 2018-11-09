belediyeye sınavsız atanan vekil kızı başsavcılığa şikayet edildi

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Sözcü Gazetesi’nin 18.10.2018 tarihinde eski Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun kızı Sümeyra Ordu ile ilgili basında çıkan haberlere istinaden bugün saat 14.30’da CHP İl Yönetimiyle beraber Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu.

Kasap, CHP İl Yönetimi ile beraber adliye çıkışı basın açıklaması yaparak konuyla ilgili şunları söyledi:

“Başta Kütahya kamuoyu olmak üzere kamu vicdanını rahatsız eden, işe dahi gitmeden Ankara’da ikamet ederek haksız kazanç elde eden, Sümeyra Ordu ve hakkında adli veya idari bir işlem yapmayarak görevi kötüye kullanan ve haksız kazanca muvafakat eden Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu hakkında gerekli adli ve idari soruşturmaların yapılması için Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Başta Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere, Kütahya Valiliğinin de harekete geçmesi ve olayın tüm çıplaklığı ile ortaya çıkarılması gerekmektedir.”

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