Belediyeden 8 bin adet 200 liralık alışveriş kartı

Kocaeli Gebze Belediyesi yeni bir ihaleye çıktı. Gebze Belediyesi tarafından 8 bin adet 200 liralık alışveriş kartı alımı için ihale açıldı.

Kocaeli ilinin en büyük ilçe belediyesi olan Ak Partisi Gebze Belediyesi 4 Aralık 2018 Salı günü, yerel seçimlerden 4 ay önce 8 bin adet alışveriş kartı satın alacak.

Daha önce yardım kolileri dağıtarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren belediye bu alışveriş kartlarının yardım kolilerinin yerine geçmesini hedefliyor. Hem nakliye bedeli, hem de taşıma külfetinden kurtularak, insanların direkt ihtiyaçlarını kendisinin alması sağlanacak.

Muhalif kesim tarafından seçim öncesi bu yardımın yapılmasının etik olmadığını ifade ediyor.

Belediye ilk etapta 8 bin kart için en az 1 milyon 600 bin lira ödeme yapacak. İhtiyaç halinde söz konusu kartlara yeniden yükleme yapılabilecek.

Her birinde 200 lira yüklü olacak olan kartlar ilçe genelinde Ademyavuz, Yavuzselim, Cumhuriyet, Hürriyet, Mimarsinan, Ulus ve Beylikbağı mahallelerinde en az 15 markette geçerli olacak.

İhale Basın İlan Kurumu'nun resmi internet sitesinde de yayımlandı.

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