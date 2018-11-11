Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Belediyeden 8 bin adet 200 liralık alışveriş kartı

Kocaeli Gebze Belediyesi yeni bir ihaleye çıktı. Gebze Belediyesi tarafından 8 bin adet 200 liralık alışveriş kartı alımı için ihale açıldı.

Belediyeden 8 bin adet 200 liralık alışveriş kartı

Kocaeli Gebze Belediyesi yeni bir ihaleye çıktı. Gebze Belediyesi tarafından 8 bin adet 200 liralık alışveriş kartı alımı için ihale açıldı.

11 Kasım 2018 Pazar 15:03
Belediyeden 8 bin adet 200 liralık alışveriş kartı

Kocaeli Gebze Belediyesi yeni bir ihaleye çıktı. Gebze Belediyesi tarafından 8 bin adet 200 liralık alışveriş kartı alımı için ihale açıldı.

Kocaeli ilinin en büyük ilçe belediyesi olan Ak Partisi Gebze Belediyesi 4 Aralık 2018 Salı günü, yerel seçimlerden 4 ay önce 8 bin adet alışveriş kartı satın alacak.

Daha önce yardım kolileri dağıtarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren belediye bu alışveriş kartlarının yardım kolilerinin yerine geçmesini hedefliyor. Hem nakliye bedeli, hem de taşıma külfetinden kurtularak, insanların direkt ihtiyaçlarını kendisinin alması sağlanacak.

Muhalif kesim tarafından seçim öncesi bu yardımın yapılmasının etik olmadığını ifade ediyor.

Belediye ilk etapta 8 bin kart için en az 1 milyon 600 bin lira ödeme yapacak. İhtiyaç halinde söz konusu kartlara yeniden yükleme yapılabilecek.

Her birinde 200 lira yüklü olacak olan kartlar ilçe genelinde Ademyavuz, Yavuzselim, Cumhuriyet, Hürriyet, Mimarsinan, Ulus ve Beylikbağı mahallelerinde en az 15 markette geçerli olacak.

İhale Basın İlan Kurumu'nun resmi internet sitesinde de yayımlandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
belediyeden bin adet liralık alışveriş kartı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli'den af yasası açıklaması
Bahçeli'den af yasası açıklaması
Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyareti açıklaması
Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyareti açıklaması
İstanbul Maratonu'nda Atanamayan Öğretmenler İçin Koştular
İstanbul Maratonu'nda Atanamayan Öğretmenler İçin Koştular

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim