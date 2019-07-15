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Belediye çalışan maaşlarını banka kredisiyle ödedi !

AK Partili Hüseyin Boz'un Belediye başkanı olduğu Çankırı’da, yerel seçimleri MHP'li aday İsmail Esen kazandı. Eski yönetimin Şubat 2019’da belediye personelinin maaşını ödemek için 36 ay vade ile bir bankadan 4 milyon TL kredi çektiği ortaya çıktı.

Belediye çalışan maaşlarını banka kredisiyle ödedi !

AK Partili Hüseyin Boz'un Belediye başkanı olduğu Çankırı’da, yerel seçimleri MHP'li aday İsmail Esen kazandı. Eski yönetimin Şubat 2019’da belediye personelinin maaşını ödemek için 36 ay vade ile bir bankadan 4 milyon TL kredi çektiği ortaya çıktı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:22
Belediye çalışan maaşlarını banka kredisiyle ödedi !

Çankırı’da, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığını MHP’li aday İsmail Hakkı Esen kazandı. Esen, 4 Nisan’da oturduğu koltuğu, 62 milyon 104 bin lira borçla devraldı. Şubat 2019'da eski yönetimin belediye personelinin maaşını ödemek için 36 ay vade ile bir bankadan 4 milyon TL kredi çektiği de ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Çankırı’da 2004 yılında AK Partili İrfan Dinç belediye başkanı seçilmişti. Dinç, 2018’de AK Parti’den millevekili aday adayı olmak için istifa etmiş, yerine 3 Mayıs 2018’de AK Partili Hüseyin Boz getirilmişti.

BORÇ VE TEDBİR

Çankırı Belediyesinin 62 milyon 104 bin lira borcu olduğunu açıklayan Esen, ‘'TCDD parkı için geçmiş dönemde imzalanan protokolle yapılacak çalışmalar için belediye kasasından 17 milyon TL çıkacak. Mali tablo iç açıcı değil, belediyeye ait mülklerin birçoğu da satılmış” dedi. Esen belediyedeki tasarruf tedbirlerini ise şöyle açıkladı:

MAKAM ARAÇLARI İPTAL

Tasarruf tedbirleri kapsamında birim müdürlüklerimizde kullanılmak üzere kiralanan araçların ihalelerini iptal ettik. Araçları teslim ettik. Makam araçlarını da oluşturduğumuz havuz sistemine devrettik. Bu sayede 2 aylık süreçte sağladığımız akaryakıt tasarrufu yüzde 7'dir.

DERNEK KİRALARI

Belediyenin bazı dernek ve kuruluşların kira bedellerini karşıladığını tespit edip, bu ödemeleri iptal ettik. Aylık kira bedelleri 70 bin TL'ye yaklaşan bazı belediye lokallerini de kapattık. Gelişi güzel düzenlenmiş bu hizmeti kendi binalarımızda daha tasarruflu ve kaliteli bir şekilde yeniden oluşturacağız.

KURUM HATLARI KAPANDI

Bir kısım personellerimizde bulunan kurum hatlarını da iptal ettik. Görevi devraldığımız günden bu yana uygulanan tasarruf tedbirleri sayesinde belediye bütçemize sağladığımız kar yıllık bazda yaklaşık 19 milyon TL olacak.

Sözcü

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belediye çalışan maaşlarını banka kredisiyle ödedi
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