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Belediye Başkanı, Suriyelilere sahili yasakladı: Askerlerimiz Şehit Olurken Onlar Sefa Süremez
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Belediye Başkanı, Suriyelilere sahili yasakladı: Askerlerimiz Şehit Olurken Onlar Sefa Süremez

Mudanda Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz "Bizim çocuklarımız şehit olurken onların zevki sefa içinde yaşamalarına tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı, Suriyelilere sahili yasakladı: Askerlerimiz Şehit Olurken Onlar Sefa Süremez

Mudanda Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz "Bizim çocuklarımız şehit olurken onların zevki sefa içinde yaşamalarına tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 23:03
Belediye Başkanı, Suriyelilere sahili yasakladı: Askerlerimiz Şehit Olurken Onlar Sefa Süremez

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye, Suriyeli sığınmacılara sahili yasakladı. CHP'li Mudanya Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçedeki Suriyeli sığınmacıların sahil şeridinde dolaşmasına veya denize girmesine izin vermiyor. Belediye yetkilileri talimatın "Mudanya halkının rahatsız olduğu" gerekçesiyle belediye başkanı tarafından verildiğini söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da uygulamayı savunarak "Bizim çocuklarımız şehit olurken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevküsefa içinde yaşamaları ve insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz" dedi. Türkyılmaz, "Ya bize uyacaklar ya da ülkelerine geri dönecekler" diye konuştu. Türkyılmaz, uygulamaya dair sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etme, özgürlüğünü engelleme hakkı yoktur. Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz. Sahillerimizde oluşan uygunsuz görüntülere Zabıta ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilmektedir. Yetki alanımızda olmamasına rağmen vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetleri dikkate alarak sahilde çalışmalarımızı sürdürüyor ve ilgili birimleri göreve davet ediyoruz."

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