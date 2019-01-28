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Belediye Başkanı Makam Aracıyla İçki İçerken Yakalandı!

Bolu Kıbrışçık Belediye Başkanı Doğan Dağ, makam aracını kullanarak gittiği ormanlık alanda arkadaşları ile birlikte alkol alırken vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dağ'ı cep telefonu ile videoya alan vatandaşlar makam aracının özel işlerde kullanılmasına tepki gösterirken, Başkan Dağ ise kendini, 'Ben yolluk ve harcırah bile kullanmam. O gün programlarımız nedeniyle aracı kullandık. Kısa bir süre soluklanırken denk geldi' ifadelerini kullanarak savundu.

Belediye Başkanı Makam Aracıyla İçki İçerken Yakalandı!

Bolu Kıbrışçık Belediye Başkanı Doğan Dağ, makam aracını kullanarak gittiği ormanlık alanda arkadaşları ile birlikte alkol alırken vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dağ'ı cep telefonu ile videoya alan vatandaşlar makam aracının özel işlerde kullanılmasına tepki gösterirken, Başkan Dağ ise kendini, 'Ben yolluk ve harcırah bile kullanmam. O gün programlarımız nedeniyle aracı kullandık. Kısa bir süre soluklanırken denk geldi' ifadelerini kullanarak savundu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:47
Belediye Başkanı Makam Aracıyla İçki İçerken Yakalandı!

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Doğan Dağ’ın makam aracıyla ormanlık alanda alkol aldığını gören vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kaydederek tepki gösterdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çakmaklar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Kıbrıscık Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Parti’li Doğan Dağ, yanında bulunan 2 arkadaşıyla birlikte belediyeye ait siyah plakalı resmi araçla Bolu merkeze bağlı Çakmaklar Çamlığı ormanlık alana gitti. Doğan Dağ ve arkadaşlarının birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada Doğan Dağ’ın resmi plakalı aracını gören vatandaşlar duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydettiler.

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Dağ’ın yanına giden tepkili vatandaş, “Başkanım kolay gelsin. Aklımıza takılan bir şey oldu. Bu araç devletin aracı. Sizin yaptığınız güzel bir şey mi?” diye sordu. Başkan Doğan Dağ da, “Bazen de bir kendimizi rahatlatmamız gerekmiyor mu? Böyle bir hakkımız yok mu?” diye yanıt verdi. Bunun üzerine vatandaş, “Yok. Sizin öyle bir hakkınız yok. Bugün Pazar. Tatil günü. Bu araç senin şahsi aracın değil. Senin şahsi aracınla olabilir. Bu size halk tarafından tahsis edilmiş bir araç. Hafta sonu bu şekilde kullanamazsınız” dedi.

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Vatandaşla konuştuğu sırada elindeki alkol dolu bardağı bırakmayan Belediye Başkanı Dağ, “Siz belediye kanununu biliyor musunuz? Ben 24 saat görevdeyim” demesi üzerine, vatandaş da “Votka, viski belediyenin kanunu bu mu?” diyerek cevap verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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mehmett 1 saat önce

Piç kurusu

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Sitemkâr 1 saat önce

100 yıllık CHP zihniyeti işteee... Başka ne beklenir ki ...

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talha 1 saat önce

ulusun bozkurt ulusun

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Mecbur 1 saat önce

Akp düşmanları nerdesiniz niye yorum yazmıyonuz.bu olay size göre normal tabi bunu bir akp li belediyecilik yapsaydı her yere ulaşsın diye afiş ederdiniz.Allah bildiği gibi yapsın bu chp ve onun zihniyetindekileri

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Adana 49 dakika önce

Allah ıslah etsin inşaAllah. İnsanlık varsa azıcık pişman olur.

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