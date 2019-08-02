Belediye başkanı eşinin ve kendisinin heykelini yaptırdı

Yerel seçimlerin üzerinden 4 ay gibi kısa bir süre geçti ve belediyelerde yaşanan skandallar patlak verdi. Birçok belediye başkanı, akrabalarını belediyede makam sahibi yaptı. Bu belediyelerden biri de İzmir'deki Torbalı Belediyesi oldu. CHP'li İsmail Uygur, 24 yaşındaki oğlu Efe Uygur'u belediye şirketinde 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdi. Bu kararını "Güvenebileceğim başka kimse yoktu." şeklinde savunan CHP'li Uygur, tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

ATATÜRK'ÜN YANINA KENDİ HEYKELİNİ YAPTIRDI

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Başkan Uygur, 2006 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Atatürk heykeli yaptırmıştı. Atatürk'ün yanında bulunan heykellerden biri İsmail Uygur'a diğeri ise eşi Afet Uygur'a aitti.