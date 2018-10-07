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Belediye Başkanı 76 Yaşındaki Annesini İŞKUR'dan işe Alıp Özel Kalem Müdürü Yaptı İddiası

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın Yavuzlu köyünde ikamet eden 76 yaşındaki annesini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işe aldığı iddia edildi.

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Belediye Başkanı 76 Yaşındaki Annesini İŞKUR'dan işe Alıp Özel Kalem Müdürü Yaptı İddiası

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın Yavuzlu köyünde ikamet eden 76 yaşındaki annesini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işe aldığı iddia edildi.

07 Ekim 2018 Pazar 18:24
Belediye Başkanı 76 Yaşındaki Annesini İŞKUR'dan işe Alıp Özel Kalem Müdürü Yaptı İddiası

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın Yavuzlu köyünde ikamet eden 76 yaşındaki annesini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işe aldığı iddia edildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Belediye Başkanı Hasan Kara'nın 76 yaşındaki annesini işe alıp bir süre sonrada belediyede özel kalem müdürü yapıldığı iddia edildi.

Bir başka iddiaya göre de Belediye Başkanı Hasan Kara'nın 76 yaşındaki annesi Raziye Kara İl Tarım Müdürlüğü'nün İŞKUR üzerinden TYP kapsamında işe aldığı personeller arasnda yer aldığı iddia edildi.

Valilik, Belediye Başkanı Kara'nın Annesinin Özel Kalem Müdürü Olduğu İddiasını Yalanladı

Kilis Valiliği, Belediye Başkanı Hasan Kara'nın annesinin il Tarım Müdürlüğünde özel kalemde işe başladığı yönündeki iddiaların yalan olduğunu açıkladı.

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 5 Ekim 2018 tarih ve 2899841 sayılı yazısına istinaden sosyal medyada çeşitli hesaplarda yayınlanan Kilis AKP'li Belediye Başkanı Hasan Kara'nın anası il tarım müdürlüğünde özel kalem müdürlüğünde işe başlamış" haberinin asılsız ve mesnetsiz olduğunu kamuoyuna duyurulması hususunda gereğini rica ederim" denildi.

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Son Güncelleme: 07.10.2018 19:01
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