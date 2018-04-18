Beklenen Erken Seçim Açıklaması Geliyor-Canlı Yayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yapmıştı. Erken seçim çağrısının ardından Bahçeli, bugün Erdoğan ile bir görüşme yapıyor. Tüm gözler kritik görüşmede.

AÇIKLAMA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından saat 15.30'da açıklama yapacak. Kulislerde konuşulan bilgiler göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı aldığı iddia ediliyor. Canlı yayın şu şekilde;

BUGÜN YAŞANAN OLAYLAR

Saat 14,10'da görüşme sona erdi. Açıklamanın kısa süre sonra gelmesi bekleniyor.

Saat 13.18'de Devlet Bahçeli kritik görüşme için MHP Genel Merkezi'nden Beştepe'ye hareket etti.

Saat 10.30: AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, şu açıklamaları yaptı:

"Ortada bir danışıklı dövüş yok. Bahçeli, 26 Ağustos derken Genel Başkanımız 2019 vurgusu yaptı. Her iki lider görüşmelerini yaptıktan sonra partilerinin yetkili organlarında bunu değerlendireceklerdir"

ÖNE ÇIKAN İKİ TARİH

Bu arada kulislerde erken seçim için alternatif tarihler de konuşulmaya başlandı. Erken seçim için 24 Haziran ya da 23 Eylül tarihleri öne çıktı. 24 Haziran'da üniversite sınavı yapılacak.

Bahçeli, dünkü açıklamasında 3 Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'e alınmasını teklif etmişti.

MHP Lideri Bahçeli gerekçe olarak da bölgesel durumları ve ekonomiyi hatırlatarak, "Kontrol edilemeyen gelişmeler ortaya çıkabilir" ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçeli'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Muhalefet ise erken seçimi destekliyor. CHP ve HDP'den ''hodri meydan'' açıklaması geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "Bizim için sorun yok" dedi.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI

MHP lideri önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Artık ülkemizin 16 Nisan'da oylanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne herhangi bir tavsama, gecikme olmaksızın geçmesi milli beka ve tarihi emanetler açısından acil hal almıştır. 31 Mart 2019’da mahalli idareler seçimi yapılacaktır. Mahalli idareler seçimi yapıldıktan 7 ay 3 gün sonra cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi gerçekleştirilecektir. Siyasi takvim bu şekildedir. Ancak, mahalli idareler seçiminden sonra Türkiye’nin hangi badirelere maruz kalacağını, neyle muhatap kalacağını tahmin etmek zor değildir. Çünkü 3 Kasım üzerinde oynama ve kaos üretme çabaları şimdiden ortaya çıkmıştır."

Kpsscafe.com.tr | Ankara