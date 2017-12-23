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Bekir Bozdağ'dan Flaş CHP Açıklaması: "İsrail Bağımsız Olduğunda.."

TBMM Genel Kurulunda 2018 yılı bütçesinin tamamı üzerinde konuşma yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

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Bekir Bozdağ'dan Flaş CHP Açıklaması: "İsrail Bağımsız Olduğunda.."

TBMM Genel Kurulunda 2018 yılı bütçesinin tamamı üzerinde konuşma yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:32
Bekir Bozdağ'dan Flaş CHP Açıklaması: "İsrail Bağımsız Olduğunda.."

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ bütçe görüşmeleri sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Bozdağ, CHP'nin İsrail'i tanıyan hükümet olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda gerçekleşen bütçe görüşmelerinin tümü üzerinde hükümet adına kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Şimdi bir gerçek var, ben net söyledim, İsrail'in bağımsız, egemen bir devlet olarak tanınması ne zaman oldu? 1949'da olmadı mı? Yalansa "yalan" deyin. Peki, o zaman kimdi hükümet? Cumhuriyet Halk Partisiydi. Ne oldu Mavi Marmara gemisi olayı olduktan sonra? Türkiye'den özür dilendi mi? Dilendi. Tazminat kabul edildi ve ambargonun hafifletilmesi de kabul edildi. Bir yandan tanıyan, bir yandan da özür dileten tazminat ödettiren bir hükümet. İkisi kıyas kabul edilmez" ifadelerini kullandı.

CHP'ye Boraltan Köprüsü Hatırlatması

Bekir Bozdağ, CHP'ye Boraltan Köprüsü olayını hatırlatarak şu sözlerle yüklenmeye devam etti: "Bu meşhur Boraltan Köprüsü'nü bu salonda olan herkes benden daha iyi bilir. Azeri kardeşlerimizi, 'Bizi iade etmeyin, öldürecekseniz siz öldürün, bunlar bizi öldürmesin' diye yalvardıklarında onları iade eden, köprüyü geçer geçmez öldürten hükümet bizim hükümetimiz değil. Kimdir onlar?"

Kpsscfe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaIsrailChpIsrail DevletiBekir Bozdağ
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