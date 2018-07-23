Bedelli Askerlikte İlk Madde Kabul Edildi!.. Bedelli Askerlik 21 Gün!..

Dövizli askerlik bir başka deyiş ileyurt dışı bedelli askerikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin avro ödendiği takdirde Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklarını öngören kanun teklifi komisyonda kabul edildi.

Bu maddenin kabul edilmesinin ardından askerliğini bedelli olarak yapacakların temel askerlik hizmetinin 21 güne indirilmesini içeren madde de kabul edildi.

BEDELLİ ASKERLİK GÖRÜŞMELERİ 5 SAAT SÜRDÜ

Bedelli teklifinde madde görüşmelerine geçildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifin tümü üzerine görüşmeler yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Ardından yapılan oylama ile madde görüşmelerine geçildi. Komisyonda dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin avro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngören teklifin 1. maddesinin görüşmelerine başlandı. Madde kabul edildi.

Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç, teklifin TSK ile ilgili 1-2-6 ve 9. maddelerini peş peşe görüştüreceğini açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA