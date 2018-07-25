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Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi

Bedelli Askerlik için 31 Aralık 1993 tarihi tartışmalara neden olmuştu. 1 Ocak 1994 tarihinde doğanların dahil edilmediği bedelli askerlik kanununda 1 gün ile yasadan faydalanamayanlar için sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi

Bedelli Askerlik için 31 Aralık 1993 tarihi tartışmalara neden olmuştu. 1 Ocak 1994 tarihinde doğanların dahil edilmediği bedelli askerlik kanununda 1 gün ile yasadan faydalanamayanlar için sürpriz bir gelişme yaşandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:07
Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi

Bedelli Askerlik için 31 Aralık 1993 tarihi tartışmalara neden olmuştu. 1 Ocak 1994 tarihinde doğanların dahil edilmediği bedelli askerlik kanununda 1 gün ile yasadan faydalanamayanlar için sürpriz bir gelişme yaşandı. AK Parti'nin yetkili isimlerinden Mehmet Muş 1 gün ile bedelli askerliği kaçıranlar ile ilgili kendisine yöneltilen soruya 'o 1 gün bitmez, 2 Ocak'ta doğanlar da 1 gün ile kaçırıyor, uzar gider, sonu gelmez, bir yerde kesmek zorundasınız' demişti.

Bedelli askerlik düzenlemesinin içinde bulunduğu Torba Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclis'indeki görüşmeleri devam ederken, teklifin Genel Kurul aşamasında bir sürprizin daha gelebileceği öğrenildi. Bedelli askerlik düzenlemesiyle birlikte getirilen 28 günlük zorunlu askerlik eğitiminin, komisyonda verilen bir önergeyle 21 güne çekilmesinin ardından, Genel Kurul’da da, bedelliden yararlanacaklar için 31 Aralık 1993 tarihinin yerine, 1 Ocak 1994 (24 yaş) tarihinin konulabileceği belirtildi.

Star Gazetesi'nden Şerife Güzel'in haberine göre; Bedelliden yararlanacak olanların belirlendiği “son tarih” konusunda değişikliğin olabileceği öğrenildi. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında bu konunun kısa bir şekilde değerlendirildiği ve geçmiş dönem uygulamalarında da tartışma konusu olan yasadan yararlanacakların yaşıyla ilgili değişikliğin teklifin Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapılabileceği üzerinde duruldu.

Söz konusu değişikliğin yapılması durumunda Genel Kurul’da bir önerge verilerek, yasadan yararlanmak üzere belirtilen “31 Aralık 1993” tarihi yerine, “1 Ocak 1994” tarihi konulacak. 1 Ocak 1994’te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için böylesi bir yola gidilebileceği belirtildi. Anadolu’daki yaygın uygulamaya göre 31 Aralık’ta doğanlar 1 Ocak olarak nüfus kaydına geçiriliyor.

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Son Güncelleme: 25.07.2018 11:20
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlikte gün sürprizi
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Seyyah55 38 dakika önce

Özel sektörde köle duzeninin önüne gecilirse kimse devlet işi yada masa basi iş peşinde kosmaz ozelde (birçoğunda)ne saati belli ne tatili nede ne iş yaptığı ,kim ister kölelik yapmak.

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