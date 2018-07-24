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Bedelli Askerlikle ilgili tüm tartışmalara Erdoğan Son Noktayı Koydu!..

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili son günlerde sıkça yapılan tartışmalara değindi. Özellikle 21 gün şartına değinen Erdoğan TBMM'deki parti grup toplantısından hemen sonra yaptığı açıklamada, '21 günün düşmesi söz konusu değil' diyerek son noktayı koydu!...

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Bedelli Askerlikle ilgili tüm tartışmalara Erdoğan Son Noktayı Koydu!..

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili son günlerde sıkça yapılan tartışmalara değindi. Özellikle 21 gün şartına değinen Erdoğan TBMM'deki parti grup toplantısından hemen sonra yaptığı açıklamada, '21 günün düşmesi söz konusu değil' diyerek son noktayı koydu!...

24 Temmuz 2018 Salı 13:22
Bedelli Askerlikle ilgili tüm tartışmalara Erdoğan Son Noktayı Koydu!..

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili son günlerde sıkça yapılan tartışmalara değindi. Özellikle 21 gün şartına değinen Erdoğan TBMM'deki parti grup toplantısından hemen sonra yaptığı açıklamada, '21 günün düşmesi söz konusu değil' diyerek son noktayı koydu!...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısı'nın ardından bedelli askerlikle ilgili olarak '21 günün düşmesi söz konusu değil' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli askerlikle ilgili grup toplantısında ise şu açıklamaların ana başlıkları şöyle;

Bedelli askerlik ile ilgili kanunun da bu hafta Meclis'ten geçirerek o konuda da sözümüzü tutmuş olacağız. Seçim sonrası bu konu ile ilgili yetkili bakanlıkla çalışmalarımızı yaparız, adımı da atarız dedik ve bu adımı attık. İnşallah hafta sonu itibariyle bunu da yapmış olacağız.

SÜREKLİ BEDELLİ ÇIKARMAK ZORUNDA KALIYORUZ, ÇÖZÜM; PROFESYONEL ASKERLİK

Sürekli bedelli askerlik kanunu çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu durum askerlik meselesini daha köklü olarak ele almamızı gerekli kılıyor. Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen ve katma değere dönüştürülemeyen konut edindirme yardımı ödemelerini kim gerçekleştirdi? Biz gerçekleştirdik. Konut edindirme yardımı için 8 milyonu aşkın kişiye 3.5 milyar lira ödeme yaptık. Neredeydi bu CHP, nerede diğerleri? Onlar memuru, işçiyi sömürdüler. Biz geldik ve bu devletin memuruna, işçisine olan borcu biz ödedik. Bunları halkımıza anlatmamız lazım.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.07.2018 13:32
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanBedelli Askerlik21 Gün şartı
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