Bedelli askerlik TBMM başkanlığına sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde bulunduğu "torba yasa" teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik ile ilgili "Bedelli askerlikten yararlananlar 28 gün temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklar. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Teklif, torba yasa ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için 2000 Euro'luk bir bedel söz konusu. Uzaktan eğitim ile bir eğitim almış olacaklar" açıklaması yaptı.

ÇALIŞANLAR ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAK

Ak Parti'nin yetkili isimlerinden olan Mehmet Muş, "Engellilerden de bu ücret alınacaklardır ama eğitime tabii olmayacaklardır. Kamu çalışmaları ise ücretsiz izinli sayılacak. Şu an itibariyle 1 milyonu 254 bin kişiyi kapsayan bir düzenlemedir" şeklinde konuştu.

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