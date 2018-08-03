Bedelli Askerlik Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmuştu. Recep Tayyip Erdoğan Afrika turunu tamamlayıp makamına döndükten sonra ilk iş olarak Bedelli Askerlik Torba Yasasını onayladı ve Bedelli Askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Bedelli Askerlik ile ilgili tüm detaylar...

Bedelli askerlik kanunundan, 1 Ocak 1994 tarihinde doğanlar da faydalanabilecek. 1 Ocak 1994 tarihinden önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen herkes yararlanabilecek. Bedelli Askerlik ücretini ödeyenler 21 günlük temel askerlik eğitimi de alarak terhis belgelerine sahip olabilecekler.

Yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşları da 2 bin euro ödeyerek MSB tarafından verilecek olan uzaktan eğitimi de alarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

Bedelli Askerlikten yoklama kaçakları ve bakalayar da faydalanabilecek. Bu sayede biriken yoklama kaçağı bakayanın da önüne geçilmiş olacak.

Bedelli Askerlikten faydalanmak isteyenler 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bağlı bulundukları ilde bulunan askerlik şubelerine, yurt dışında yaşayanlar ise bağlı oldukları konsolosluklara müracaat edecekler.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.



Bedelli Askerlik Torba Yasası içerisinde bedelli askerlik dışında yer alan diğer kanun düzenlemeleri ise şöyle;

Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak.

Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri yap-işlet-devret modeli kapsamına alınacak.

Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak, sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek amacıyla Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurulacak.

Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personelinin bir yıllık çalışmalarına, 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacak.

2020 yılı sonuna kadar harp okullarının 2, 3 ve 4. sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek.