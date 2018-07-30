bedelli askerlik eğitimi trabzon da verilsin teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 21 günlük bedellik askerlik eğitiminin yapılacağı iller planlamasına Trabzon’un da dahil edilmesini önerdi.

Geçen hafta Meclis’te kabul edilerek yasalaşan bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili açıklama yapan Kaya, çeşitli sebeplerle 3 milyonu aşkın kişinin tecilli veya bakaya durumunda bulunduğunu; hem ihtiyaç fazlası bir birikmenin devlete yük olmaması, hem de bu kişilerin aile yaşamları ve iş durumlarının olumsuz etkilenmemesi açısından bedelli askerliğin bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bedelli Askerlik uygulamasından yaklaşık 1 milyon 340 bin kişinin yararlanabilecek durumda olduğuna ve yaklaşık 400 bin civarında başvuru beklendiğine dikkat çeken Kaya, 21 günlük askerlik eğitimi verilecek iller için yapılan planlamaya Trabzon'un da dahil edilmesini önerdi.

Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, eğitim için Trabzon’a gelecek olan askerlerin ve ailelerinin bu vesile ile Trabzon’un tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı bulacağını ve kentin ekonomisine ciddi katkı sunacaklarını belirterek; kente gelecek yurttaşları Karadeniz insanının misafirperverliği ile karşılamaya hazır olduklarını belirtti.

Basında yer alan profesyonel askerliğe geçiş tartışmalarına da değinen Kaya, “Bedelli askerlik sürekli hale getirilecek ise buradan elde edilen gelirden şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına pay ayrılmalıdır.” dedi.