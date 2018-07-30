Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bedelli Askerlik Eğitimi Trabzon'da Verilsin Teklifi

TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Bedelli Askerlik eğitiminin Trabzon'da verilmesi için öneride bulundu.

banner396

Bedelli Askerlik Eğitimi Trabzon'da Verilsin Teklifi

TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Bedelli Askerlik eğitiminin Trabzon'da verilmesi için öneride bulundu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:28
Bedelli Askerlik Eğitimi Trabzon'da Verilsin Teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 21 günlük bedellik askerlik eğitiminin yapılacağı iller planlamasına Trabzon’un da dahil edilmesini önerdi.

Geçen hafta Meclis’te kabul edilerek yasalaşan bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili açıklama yapan Kaya, çeşitli sebeplerle 3 milyonu aşkın kişinin tecilli veya bakaya durumunda bulunduğunu; hem ihtiyaç fazlası bir birikmenin devlete yük olmaması, hem de bu kişilerin aile yaşamları ve iş durumlarının olumsuz etkilenmemesi açısından bedelli askerliğin bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bedelli Askerlik uygulamasından yaklaşık 1 milyon 340 bin kişinin yararlanabilecek durumda olduğuna ve yaklaşık 400 bin civarında başvuru beklendiğine dikkat çeken Kaya, 21 günlük askerlik eğitimi verilecek iller için yapılan planlamaya Trabzon'un da dahil edilmesini önerdi.

Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, eğitim için Trabzon’a gelecek olan askerlerin ve ailelerinin bu vesile ile Trabzon’un tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı bulacağını ve kentin ekonomisine ciddi katkı sunacaklarını belirterek; kente gelecek yurttaşları Karadeniz insanının misafirperverliği ile karşılamaya hazır olduklarını belirtti.

Basında yer alan profesyonel askerliğe geçiş tartışmalarına da değinen Kaya, “Bedelli askerlik sürekli hale getirilecek ise buradan elde edilen gelirden şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına pay ayrılmalıdır.” dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.07.2018 11:40
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik eğitimi trabzon da verilsin teklifi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Muhammed Çelik 3 dakika önce

Yok Antalya'da 5 yıldızlı otelde yapsınlar kamuflaj giymesinler. Zaten sağlam olsalar adam gibi askerlik yaparlar. Ne halleri varsa görsünler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Muharrem İnce'den Kurultay Açıklaması!..
Muharrem İnce'den Kurultay Açıklaması!..
Dananın Kuyruğu Bugün Kopacak!..
Dananın Kuyruğu Bugün Kopacak!..
Gazi Üniversitesi Eski Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı!..
Gazi Üniversitesi Eski Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim