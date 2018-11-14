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Bedelli Askerlik Başvurularında 24 Saat Çalışan Memurlar İçin Soru Önergesi Verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevaplanması istemi ile bedelli askerlik müracaatları ve müracaatları alan, 24 saat çalışmak zorunda kalan memurlar için soru önergesi verdi.

Bedelli Askerlik Başvurularında 24 Saat Çalışan Memurlar İçin Soru Önergesi Verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevaplanması istemi ile bedelli askerlik müracaatları ve müracaatları alan, 24 saat çalışmak zorunda kalan memurlar için soru önergesi verdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:04
Bedelli Askerlik Başvurularında 24 Saat Çalışan Memurlar İçin Soru Önergesi Verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevaplanması istemi ile bedelli askerlik müracaatları ve müracaatları alan, 24 saat çalışmak zorunda kalan memurlar için soru önergesi verdi.

Yıldırım Kaya "3 Ağustos 2018 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkartılan Bedelli Askerlik Kanunu’ndan faydalanmak isteyenlerin müracaatları, 4 Kasım Pazar günü sona erdi.  Başvurular, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatıyla, sivil memurların 24 saat çalışmasıyla alındı. Ancak 24 saat sistemine göre çalışarak insanüstü bir çabayla hizmet veren sivil memurların; fazla mesai hakları, beslenme, barınma ve diğer zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması konusunda mağduriyet yaşanmış, yaşanmaya da devam etmektedir. " ifadelerini kullandı.

CHP'li Yıldırım Kaya şu soruları yöneltti;

3 Ağustos-4 Kasım tarihleri arasında askerlik şubelerinde görev yapan sivil memurlar, 24 saat çalışarak kaç kişinin bedelli askerlik başvurusunu almıştır?

Askerlik şubesinde görev yapan sivil memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, haftalık 40 saati aşan fazla çalışmaları karşılığında hak ettikleri izinleri nasıl kullandırılacaktır?

Emirle mesaiye bırakılan sivil memurların beslenme ve diğer zorunlu ihtiyaçları nasıl karşılanmıştır?

İller arası yapılan görevlendirmelerde sivil memurlara harcırahları ödenmiş midir? Ödenmemişse ne zaman ödenecektir?

Görevlendirilen illerde konaklama ihtiyaçları nasıl sağlanmıştır?

Büyükşehirlerdeki askerlik şube başkanlıklarına diğer illerden kaç sivil memur görevlendirilmiştir?

Askerlik şubelerinde yaşanan personel sorununun giderilmesi için, Millî Savunma Bakanlığınca sivil memur alımı yapacak mıdır?

Askerlik şubelerinde görevli sivil memurlardan 24 saat çalışma süresi devam eden memurlar var mıdır?

Sivil memurlar 24 saat çalıştırılarak, Anayasamızın 50.  Maddesinde yer alan dinlenme hakları ihlal edilmiş midir?

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 13:07
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bedelli askerlik başvurularında çalışan memurlar soru önergesi verildi
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