Bebeklekler İçin Zorunlu Olan Aşı Hastanelerde Yok

CHP’li Bülbül’ün Sağlık Bakanı Fatrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yenidoğan bebeklere yapılması gereken K vitamini aşısının 1 Mart 2019 tarihi itibariyle AA Danışmanlık Eğitim Organizasyon ve Tıbbi Ürünler Ticaret Ltd. Şti adlı şirkete devredildiğini ancak tedarikte sorun yaşandığını ifade etti.

“DEVLET HASTANELERİNDE YOK”

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu başkanı Hakkı Gürsöz’ün, süreçte hastaların mağduriyet yaşamaması adına ilacın yurt dışından toplu temini için hastane tarafından İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan talep etmesi gerektiği yönünde yazısı olduğunu belirten Bülbül, “O tarihten bu yana eczanelerde ve depolarda olmayan bu aşının birkısım özel hastaneler dışında çoğu devlet hastanesinde olmadığı, hastaneler ve hastalar tarafından teminatında sorunlar yaşandığı öğrenilmiştir. Aydın’daki devlet hastanesinde de yaklaşık bir aydır aşının olmadığı ve uygulanmadığı öğrenilmiştir. Aşının olmaması özellikle yenidoğanlarda telafisi mümkün olmayan olumsuzlukların yaşanması anlamına gelmektedir” dedi.

“VATANDAŞ TEDAVİSİZLİĞE MAHKUM”

Vatandaşların sağlık hakkının Anayasal ile güvence altına alındığını hatırlatan Bülbül, “Bu sorun sadece K vitamininde yaşanmamaktadır. Pek çok ilaç piyasada bulunmadığı gibi devlet tarafından sağlık güvencesi kapsamı dışında bırakılmakta, adeta ekonomik geliri düşük olan vatandaşlar tedavisizliğe mahkum bırakılmaktadır. Yaşanan bu olumsuzluklar ve Bakanlığın gerekli müdahaleyi yapmaması sonucu bu hak ihlal edilmekte, vatandaşlar kendi imkanlarıyla tedaviye ulaşmaya çalışmaktadır” dedi.

Bülbül, Bakan Koca’ya şu soruları sordu:

K vitamininin bazı devlet hastanelerinde olmamasının nedeni nedir? Aydın devlet hastanesinde yaklaşık bir aydır yaşanan sorun ne zaman çözülecektir? AA Danışmanlık Eğitim Organizasyon ve Tıbbi Ürünler Ticaret Ltd. Şti adlı şirkete devredilmesinin ardından tedarikte yaşanan sorunlarla ilgili Bakanlığın herhangi bir işlemi var mıdır? Tedarik görevini yerine getirmeyen şirketler hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmakta mıdır? Özellikle yeni doğanlara aşının yapılmaması ne gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır? K vitamini gibi hastanelerde ve eczanelerde tedarik sorunu nedeniyle olmayan ilaçlar hangileridir? Bu ilaçların tedariki konusunda Sağlık Bakanlığı ne yapmaktadır?

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