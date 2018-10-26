BBP Lideri Destici'den Şok Açıklama: Alnının Ortasına Mermiyi Yer

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ta görülen Yazıcıoğlu davasına katılmış ve duruşma salonunda gergin anlar yaşanmıştı.

Basına yansıyan çeşitli haberler ilgili açıklama yapan BPP Lideri Mustafa Destici ''Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'na yumruk atacak adam alnının ortasından mermiyi yer'' ifadelerini kullandı.

BİR SİYASİ PARTİ LİDERİ BÖYLE KONUŞMALI MI?

24 Haziran Seçimlerine AKP-MHP tarafından kurulan Cumhur İttifakı çatısı altında giren Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici'yi de milletvekili olarak meclise sokmuştu.

Bahçeli'nin ''artık ittifaka gerek kalmamıştır'' açıklamasından sonra Cumhur İttifakının genelde de yerelde de devam etmesi gerektiğini ifade eden Mustafa Destici'nin bir siyasi parti Lideri olarak böyle bir açıklama yapması komuoyunu ikiye böldü.

İşte Mustafa Destici'nin o açıklaması;

Genel Başkanımız Sn. @Mustafa_Destici , Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'na yumruk atacak adam alnının ortasından mermiyi yer. pic.twitter.com/q5r8Y8Eez2 — BBP HABER MERKEZİ (@bbphabermerkezi) 26 Ekim 2018

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