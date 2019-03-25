BBP Genel başkanı Mustafa Destici’den Emekliye iyileştirme, EYT'ye çözüm, Memura 3600, Taşerona Kadro!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yerel seçimler öncesi vatandaşlarla buluştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi oluşturan memurlara 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlar ve taşeron işçilere kadro konularına değindi. Destici, partisi tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na taş kömürüne işçi alınmasında büyük gayretlerinin olduğunun aktararak, demir çelik konusunda da önceliğin Ereğli’ye verilmesi noktasında uğraş verdiklerini dile getirdi.

Herkesin iş, aş, insanca bir yaşam istediğini belirten Destici, belediyecilik anlayışlarının sadece çevre düzenlenmesi ve taş döşemeyle ilgili olmadığını, üretimi de destekleyecek bir anlayışa sahip olduklarının altını çizdi.

"Emeklikte yaşa takılanlar işe başlarken devlet bize dedi ki, 'Şu kadar çalışacaksın, şu kadar yıl, bu kadar prim ödeyeceksin emekli olacaksın.' dedi. Sonra adeta maç oynanırken o esnada kural değiştirdi ve 'Yaş sınırı koyuyorum.' dedi. Bu olmaz. Emeklilikte yaşa takılanlar, erken emeklilik istemiyor, haklarını istiyor, mücadele ediyorlar, onların yanındayım.

“24 Haziran seçimleri öncesi verilen 3 bin 600 ek gösterge sözü var. Polislerimiz orada. 3 bin 600 ek göstergeyi bekliyorlar. Din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz, bu dönemin bana göre en büyük hak mağdurlarından bir tanesi öğretmenler. Bir eğitimci olarak bunu biliyorum. Bunlara verilen söz yerine getirilmeli ve 3 bin 600 ek gösterge mutlaka çıkarılmalı."

Destici, taşeron olup kadroya geçemeyenlerin bulunduğunu, bunların da kadro hakkının verilmesi gerekiyor dedi.

Yerel Seçimlerle ilgili olarak adaylarına oy isteyen Destici:

"Yetkiyi verdiğiniz zaman 5 yıl gidiyor. Onun için burada çok dikkatli ve titiz davranmalısınız. Sadece siz değil buradan döndükten sonra son bir hafta kaldı. Önce evin içinden başlayarak, hemen yanındaki komşudan, en yakın akrabadan başlayarak telefona sarılıp tanıdığımız bütün arkadaşlarımızı kardeşlerimizi akrabalarımızı arayarak, 31 Mart’ta yapılacak Ereğli Belediye Başkanlığı seçimleri için Hüseyin Uysal'a, BBP’ye oy isteyeceksiniz. En rahat oyu siz isteyeceksiniz. Bizim anlımız ak, başımız dik. Ellerimiz kire pasa bulaşmadı. Dolayısıyla bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir işin altında imzamız yok. Belediye başkanı adayımızın da yok. Onun için sizin en rahat oy isteyeceğiniz seçim. En çok da sizin hakkınız çünkü başarılı bir belediye başkanımız var." dedi.