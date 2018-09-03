İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Ümit Özdağ, Suriye sınırında yaptığı açıklamada, "Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye geri alınmasın" ifadelerini kullanarak Suriyelilerin bayramda gidip geri dönmesine tepki gösteren ifadeler kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Kilis'te sınır bölgesini dolaştı. Öncüpınar Sınır Kapısı önünde bir açıklama yapan İyi Partili Özdağ, Türkiye'de yaşayan 20 kişiden birinin sığınmacı olduğunu ifade eden Özdağ, Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin yeniden Türkiye'ye alınmaması gerektiğini ifade ederek şu açıklamaları yaptı;

"Ülkemizde Suriye'den sığınmış sayıları 4 milyona ilerleyen bir sığınmacı kitlesi bulunmaktadır. Halen Türkiye'de yaşayan 20 kişiden biri sığınmacıdır. Bundan 20 sene sonra Türkiye’de yaşayan eğer Suriyeliler ülkelerine dönmez iseler, her 13 kişiden birisi Suriyeli sığınmacı olacaktır. Bu 7.5 milyon Suriyeli sığınmacının 2040 yılında Türkiye'de olacağı anlamına gelmektedir.

Kurban Bayramı nedeniyle birçok Suriyeli'nin ülkelerine gittiklerini ve Türkiye'ye döndüğünü görüyoruz. Avrupa'ya giden Suriyeli sığınmacılar Suriye'ye tatil için gittikleri zaman tekrar gittikleri ülkeye kabul edilmiyorlar, doğrusu da budur zaten. Eğer bir ülkeden savaş için kaçıyor ve tatil yapmaya o ülkeye gidiyorsanız bunun anlamı o ülkede kalma şartlarınızın ortaya çıkmış olmasıdır.

Biz İYİ Parti olarak Suriyeli sığınmacılara Türkiye'de vatandaşlık değil Suriye'de bir vatan verme fikrindeyiz. Suriye'ye barışın gelmesi için hızla çalışılması gerektiğine ve Suriyeli sığınmacıların da ülkelerin dönmeleri gerektiği fikrine sahip çıkıyor ve bu fikre inanıyoruz. Bunun ilk adımı kurban bayramı için Suriye’ye giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşlerine izin verilmemesidir. Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye geri alınmasın."

Şu ana kadar ülkemizin Suriyeli sığınmacılar için harcadığı para 38 milyar doları bulmuştur. ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Sputnik - Hürriyet

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