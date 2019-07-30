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Bayram tatili uzatılacak mı? Hükümetten açıklama geldi!
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Bayram tatili uzatılacak mı? Hükümetten açıklama geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ''Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz'' dedi. Bakan Albayrak, bayram tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını söyledi.

Bayram tatili uzatılacak mı? Hükümetten açıklama geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ''Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz'' dedi. Bakan Albayrak, bayram tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 15:03
Bayram tatili uzatılacak mı? Hükümetten açıklama geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 

Albayrak'ın toplantıda verdiği mesajlardan öne çıkanlar şöyle: 

Önümüzdeki 1 yıl bugün yaşananların meyvesini toplayacağımız iyi ve başarılı bir yıl olacak. Türkiye tarihi bir yılı etkin ve başarılı bir şekilde yönetti.

"BU HAFTADAN İTİBAREN KREDİ FAİZLERİNDE İNDİRİM GÖRECEĞİZ"

Türkiye bir faiz indirimi sürecine girdi. Bu haftadan itibaren kamu bankaları basta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz.

"ENFLASYON YIL SONU HEDEFİN ALTINDA OLACAK"

2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 15,9 hedefinin altında olacak. 

Merkez Bankası yedek akçesinin hazineye aktarılmasının para basmayla alakası yok.

"BORÇ YAPILANDIRMASINDA İHTİYACA GÖRE ADIM ATILABİLİR"

Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir. 

"EN KÖTÜ GERİDE KALDI"

Türkiye olumsuz süreci güçlü bir şekilde püskürttüğü bir döneme girdi. En kötu geride kaldı. Bağışıklık sistemini 1 yıl öncesine göre çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye var.

"HAZİRANDA İLK KEZ YILLIK CARİ FAZLA VERİLECEK"

Haziran ayında ilk kez yıllık cari fazla verilecek. Turkiye'nin bütçe ve bütün diğer ekonomik hedefleri açısından yılın ikinci yarısı çok daha pozitif olacak.

"KIDEM TAZMİNATINDA HERKESİN KAZANACAĞI FORMÜL"

Türkiye kıdem tazminatında adım atmalı. Paydaşların hepsinin kazanacağı bir formül geliştirilecek. Turkiyenin bu yüzyılını dönüştürecek bir reform olacak.

"ÖTV ARTIŞI ÇALIŞMASI YOK"

Şu anda spesifik bir ÖTV artışı çalışmamız yok.

Türkiye bu yıl pozitif büyüyecek. Büyüme 2019 hedefine yakın olacak. 2019 yılı faiz ödemesi, bütçeye konan rakamın altında kalacak. 

"YAPTIRIM KONUSU MİNİMİZE OLDU"

ABD yaptırımları konusunun olusturdugu baskı minimize oldu. Yapılan açıklamalar sürecin daha pozitif cereyan ettiğini gosteriyor.

Sonbaharda bir vergi reformu çalışmamız olacak. Vergide adaleti daha da iyileştirecek çalışmalar yapıyoruz.

2020 enflasyonun daha da stabilize olduğu bir yıl olacak. 2020'de ekonomideki dengelenme daha da oturacak. 2021 ve sonrası Türkiye'nin ayakları üstünde durduğu bir yıl olacak.

"BAYRAM TATİLİNİN UZAMASINA OLUMLU BAKMIYORUM"

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Son Güncelleme: 30.07.2019 15:42
Anahtar Kelimeler:
bayram tatili uzatılacak hükümetten açıklama geldi
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