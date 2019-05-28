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Bayram İkramiyesi ile Kaç Dolar Alınabiliyor! Serkan Topal Meclis'te Açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Serkan Topal Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri ile kaç dolar alınabildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Bayram İkramiyesi ile Kaç Dolar Alınabiliyor! Serkan Topal Meclis'te Açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Serkan Topal Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri ile kaç dolar alınabildiğini açıkladı. İşte detaylar...

28 Mayıs 2019 Salı 00:42
Bayram İkramiyesi ile Kaç Dolar Alınabiliyor! Serkan Topal Meclis'te Açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Serkan Topal Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri ile kaç dolar alınabildiğini açıkladı. İşte detaylar...

CHP'li Serkan Topal'ın TBMM Genel Kurul konuşması şöyle;

Emeklilere ödenen bin TL bayram ikramiyesiyle geçen yıl 250 dolar alınıyordu. Bugün ödeme yapılsa bin TL ile sadece 163 dolar alınabilir. Yani bir yılda ekonomiyi getirdiğiniz noktayı maalesef hepimiz görüyoruz. Bir yılda bin TL ikramiyenin değer kaybı 526 TL, yani iki ikramiyenin birisi enflasyona yenik düştü. Şimdi buradan çağrı yapıyorum: Emeklilerin ikramiyesini hiç olmazsa enflasyon oranında güncelleyelim. Yüzde 20 enflasyon diyorsunuz, öyleyse en az 1.200 TL'ye çıkaralım. Bu gidişle emeklimiz önümüzdeki yıl bin TL'ye sadece kolonya ve şeker alabilecek. Bir an önce bu güncellemeyi yapalım ve bayramda emeklimiz mağdur olmasın.

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Son Güncelleme: 28.05.2019 01:54
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