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“Bayram ikramiyesi eridi”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye’deki 12 milyon emekliye ödenen bayram ikramiye miktarının enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekti.

“Bayram ikramiyesi eridi”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye’deki 12 milyon emekliye ödenen bayram ikramiye miktarının enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekti.

26 Mayıs 2019 Pazar 12:34
“Bayram ikramiyesi eridi”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye’deki 12 milyon emekliye ödenen bayram ikramiye miktarının enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulunda gündem dışı söz alan Dr. Şevkin, emekli ikramiyelerine ödenen yıllık 2 bin liranın günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

DUL VE YETİMLER İLE BANKA EMEKLİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

İki bayramda ikramiye olarak ödenen biner liranın enflasyona yenik düştüğünü dile getiren Dr. Şevkin, emekli, dul ve yetimlere ödenen miktarda kesintiye gidilmesinin yanı sıra 300 bin özel banka emeklisine de bayram ikramiyesi ödenmemesini eleştirdi.

Dr. Şevkin, “Hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve emekli maaşlarının düşüklüğü de göz önüne alındığında, yılda 2 bin lira olarak uygulanan bu rakamın gözden geçirilmesi gerektiği açıktır. Ayrıca, ikramiyelerin dul ve yetim maaşı alanlara kesintili verilmesi büyük rahatsızlık yaratmaktadır. İkramiye kesintiye uğramaması gereken bir kalemdir. Yine emeklilerimize ödenecek bayram ikramiyelerinin banka kredi veya icra borçları nedeniyle kesintiye uğrayacağına yönelik endişe hakimdir. Ayrıca, 300 bin özel banka emeklisine ikramiyesi neden ödenmemektedir? Kabinenin bu konuda açıklama yapmasını ve emeklilerin yüzünü güldürmesini bekliyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bayram ikramiyesi eridi
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