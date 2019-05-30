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"Başpolisler Mağdur Edildi"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak, Başpolislerin mağdur edildiğini ifade etti. İşte detaylar...

"Başpolisler Mağdur Edildi"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak, Başpolislerin mağdur edildiğini ifade etti. İşte detaylar...

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:41
"Başpolisler Mağdur Edildi"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak, Başpolislerin mağdur edildiğini ifade etti. İşte detaylar...

Akar'ın TBMM Genel Kurul konuşması şöyle;

26/10/2018 günü Meclisten torba kanunla kıdemli başpolisler ile başpolisler arasından kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşından gün almamış, fakülte mezunu olanlar, performansı iyi ya da çok iyi olanlar, idari yönden son iki yılda kısa süreli ceza ile meslek hayatı boyunca uzun süreli durdurma cezası almamış olanlardan komiser yardımcısı yapılabileceğini kanunlaştırmıştık hep birlikte burada. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tüm sınavlarda yaş hesabı yılın ilk gününe göre yapılmasına rağmen başpolis için yasanın çıktığı tarih baz alınmış ve bu nedenle de 600 başpolis mağdur edilmiştir. Aslında 5 bin başpolis ve kıdemli başpolis bulunuyor fakat bu çıkan kanunla sadece 1.200'ü sınav hakkını kullanabilmiş, 3.800 başpolis arkadaşımız mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin hep birlikte düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum, gereğini de yapacağını düşünüyorum Meclisin.

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başpolisler mağdur edildi
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